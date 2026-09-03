باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور در اجلاسیه ملی شهدای جهاد و خدمت در فردوس گفت: خداوند متعال برای مجاهدان درب مخصوص در بهشت قرار داده است و جایگاه ویژهای را برای آنان در نظر گرفته است.
او افزود: حضور رهبر شهید انقلاب در فردوس، تنها حضور طلبهها برای امداد نبود بلکه شکل گیری الگویی برای فعالیتهای جهادی بوده است.
حجت الاسلام قمی با بیان اینکه اکنون زمان جهاد تبیین است، اظهار کرد: هم اکنون باید روایت فتح از دستاوردها و اقدامات جهادی را در برابر زورگوییهای فراعنه عالم انجام دهیم.
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رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور بیان کرد: مومن در مواقع بحرانی باید این سوال را از خود بپرسد که من چه میتوانم بکنم؟ حضور رهبر شهید انقلاب در فردوس میدان خدمت را به مردم گشود و آغازگر فعالیتهای جهادی شد.
او گفت: عنصر جهادی خود را معطل نمیکند و مشکلات را پشت سر میگذارد و در این تفکر، مردم گیرنده خدمت نیستند بلکه کنشگر جهادی هستند.
حجت الاسلام قمی عنوان کرد: دشمنان نیز در برابر جهادگران تسلیم میشوند و یارای ایستادگی در برابر روحیه جهادی را ندارند؛ حل مسائل و مشکلات با جهاد رخ میدهد که درس آن را از رهبر شهید گرفتهایم.