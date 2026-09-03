باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر بهنام‌جو چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۵ در حاشیه بیستمین آیین گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در قم، در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش مضاعف صنعتگران استان اظهار کرد: فعالیت واحد‌های تولیدی به زیرساخت‌ها و به‌ویژه تأمین انرژی وابسته است و باید نگرانی صنعتگران در زمینه برق و گاز را تا حد امکان برطرف کنیم.

وی افزود: قطعی برق واحد‌های صنعتی قم امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته و مدیریت استان توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را با هدف افزایش ظرفیت تأمین برق دنبال می‌کند.

استاندار قم با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی استان در سال‌های اخیر گفت: ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان قم در دولت چهاردهم از حدود ۶ مگاوات در ابتدای دولت چهاردهم به حدود ۱۶۰ مگاوات رسیده و هدف‌گذاری ما حرکت به سمت افزایش قابل توجه این ظرفیت است. در این مسیر، مدیریت استان با تأمین زمین، صدور مجوز و تسهیل فرایند اتصال به شبکه، از سرمایه‌گذاری صنعتگران در این حوزه حمایت می‌کند.

بهنام‌جو با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و ضرورت افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها تصریح کرد: در شرایطی که هر لحظه ممکن است با تهدید جدیدی مواجه شویم، باید متناسب با تهدیدات، توان و مقاومت خود را افزایش دهیم و تأمین انرژی پایدار یکی از الزامات این مسیر است.

وی همچنین بر نقش مردم در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: اگر به دنبال استمرار تولید، حفظ اشتغال و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها هستیم، باید در زمینه صرفه‌جویی انرژی همکاری کنیم. کاهش ۲۰ درصدی مصرف برق، گاز و آب می‌تواند کمک مؤثری برای عبور از شرایط پیش‌رو باشد و از صنعتگران نیز می‌خواهیم در این زمینه همراه مدیریت استان باشند.

استاندار قم در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت تسهیلات واحد‌های صنعتی آسیب‌دیده از جنگ اظهار کرد: پرونده بیشتر واحد‌های آسیب‌دیده تشکیل شده و فرایند معرفی برای دریافت تسهیلات در حال طی شدن است و برخی پرونده‌ها نیز در مراحل پایانی قرار دارند.

بهنام‌جو خاطرنشان کرد: موضوع نحوه بازپرداخت تسهیلات واحد‌های آسیب‌دیده نیز از سوی مدیریت استان در حال پیگیری است و در دیدار‌ها و مذاکرات پیش‌رو با مسئولان دولت، از جمله معاون اول رئیس‌جمهور، این موضوع را دنبال خواهیم کرد تا راهکاری برای بازپرداخت تسهیلات از محل تولید و درآمد آتی واحد‌های بازسازی‌شده فراهم شود.

وی تأکید کرد: مدیریت استان برای حمایت از بخش تولید و صنعت، پیگیری مسائل و رفع موانع را ادامه خواهد داد تا واحد‌های آسیب‌دیده بتوانند هرچه سریع‌تر به چرخه تولید بازگردند.

منبع:استانداری قم