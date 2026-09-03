باشگاه استقلال از تیم داوری دربی یکصد و هفتم شکایت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال در پی قضاوت دیدار شب گذشته مقابل پرسپولیس، به‌صورت رسمی از تیم داوری این مسابقه شکایت کرد. این باشگاه امروز با ارسال نامه‌ای به کمیته داوران، نسبت به عملکرد تیم داوری و تأثیر اشتباهات داوری بر نتیجه مسابقه اعتراض کرد.

استقلال در این نامه به سه صحنه اشاره کرده که به اعتقاد این باشگاه، بازیکن پرسپولیس به دلیل خطا روی رزاقی‌نیا، آقاسی و اسلامی باید از زمین مسابقه اخراج می‌شد.

باشگاه استقلال همچنین ضمن انتقاد از عملکرد موعود بنیادی‌فرد، داور دربی، نسبت به عملکرد اتاق VAR و عدم فراخواندن داور برای بازبینی این صحنه‌ها اعتراض کرده و خواستار برخورد جدی کمیته داوران با این موضوع شده است. استقلال معتقد است اشتباهات تیم داوری تأثیر مستقیمی بر نتیجه نهایی دربی داشته است.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، تیم فوتبال پرسپولیس ، دربی
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