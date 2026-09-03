باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین فرمانده مربانی استان با بیان این خبر، گفت: مرزداران این فرماندهی مستقر در سرتاسر مرز‌های استان با اشراف اطلاعاتی و تشدید اقدامات کنترلی طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اجرا کردند.

جانشین مرزبانی استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در اجرای این طرح؛ ضمن توقیف ۹ دستگاه انواع وسیله و دستگیری ۶ متهم، مبلغ ۲۴۵ میلیون تومان وجه رایج کشور، تعداد هزار و ۳۲۲ قطعه لوازم یدکی خودرو، ۳ هزار ۱۵۰ متر انواع پارچه، ۳ هزار ۲۰۰ ثوب لباس، ۹۳۰ کیلوگرم دخانیات، ۱۷ هزار ۹۰۳ لیتر فرآورده‌های نفتی، ۶ تن کیلوگرم آرد، ۵ تن ۵۸۰ کیلوگرم سایر مواد خوراکی و کالای اساسی را کشف شد.

وی در پایان افزود: برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش این محموله‌های قاچاق ۴۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال برآورد شده است.

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