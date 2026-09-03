ماموران پلیس در خوزستان موفق به کشف ماینر و محموله قاچاق، دستگیری سارقان و کلاهبرداران اینترنتی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ هدایت شهبازی فرمانده انتظامی رامهرمز گفت: به دنبال اعلام وقوع سرقت اماکن خصوصی در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۲ رامهرمز، ماموران پلیس تحقیقات خود را برای دستگیری عامل این سرقت ها آغاز کردند.

وی اضافه کرد: ماموران این کلانتری طی شگردهای پلیسی هویت و مخفیگاه سارق را شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی او را در مخفیگاهش زمینگیر و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رامهرمز بیان کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم اموال مسروقه شامل یک دستگاه پمپ آب، یک عدد موتور کولر ،مقدار زیادی لوازم بنایی و.. کشف شد.

وی افزود: متهم در تحقیقات اولیه به ۵ فقره سرقت اماکن خصوصی اعتراف کرد که پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی داده شد.

فرمانده انتظامی شهر رامهرمز در پایان به شهروندان توصیه کرد: با ارتقای سیستم اماکن خصوصی با نصب دوربین های مداربسته و دزدگیر امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک حتما به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کشف محموله پوشاک قاچاق در باوی

سرهنگ حسن شیخی سعید با فرمانده انتظامی شهرستان باوی گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشديد برخورد با قاچاقچيان، ماموران پاسگاه انتظامی عنافچه با کار اطلاعاتی ۲ دستگاه خودرو سواری حامل پوشاک قاچاق را در محور دغاغله _ شعیبیه شناسايی و متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از ۲ خودروی توقيفي تعداد ۱۰ کيسه پوشاک قاچاق و فاقد هرگونه مدارک گمرکی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی تصريح کرد: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۳ ميليارد ريال برآورد کردند.

سرهنگ شیخی سعید بيان داشت: در اين رابطه ۲ متهم دستگير که پس از تشکيل پرونده مقدماتی تحويل مرجع قانونی داده شدند.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در هفتکل

سرهنگ علی تقی‌پور فرمانده انتظامی شهرستان هفتکل گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش احساس امنیت شهروندان با هدف برخورد با توزیع‌کنندگان مواد مخدر در سطح شهرستان هفتکل به اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: مأموران انتظامی موفق به دستگیری ۳ خرده‌فروش مواد مخدر شدند که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان هفتکل از کشف مقادیری مواد مخدر از نوع شیشه و هروئین خبر داد و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری کلاهبردار اینترنتی ۳۰ میلیاردی در امیدیه

سرهنگ مسعود دادوند فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری از طریق اپلیکیشن دیوار، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس فتا این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام تحقیقات فنی و پلیسی، هویت متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی طی عملیاتی او را دستگیر کردند که در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک دستگاه خودرو و یک جفت پلاک سرقتی کشف شد.

سرهنگ دادوند بیان داشت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

صفحه اینستاگرام هنجارشکن در آبادان مسدود شد

،سرهنگ رمضان گوروئی فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: عوامل مرکز سایبری پلیس فتا انتظامی آبادان با هماهنگی قضائی، صفحه‌ای اینستاگرامی که اقدام به انتشار مطالب هنجارشکنانه و تصاویر مبتذل از فعالیت‌های خود می‌کرد، شناسایی و گرداننده آن را دستگیر کردند.

وی افزود: همچنین با هماهنگی قضائی و درخواست تعداد زیادی از شهروندان، محتوای مجرمانه حذف و صفحه مذکور با درج لوگو مسدود شد.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان در خاتمه گفت: مردم هشدارهای پلیس را جدی بگیرند و در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir (بخش ارتباطات مردمی) یا با شماره ۰۹۶۳۸۰ در میان بگذارند.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در آبادان

سرهنگ رمضان گوروئی فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ۱۵ دستگاه موتورسیکلت و ۶ دستگاه خودرو به دلیل تخلفات حادثه‌ساز، دور دورهای مخاطره‌آمیز شبانه، آلودگی صوتی و تغییر وضعیت توقیف و رانندگان متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی افزود: شهروندان با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، یاری‌گر پلیس در اجرای نظم و انضباط ترافیکی باشند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق پل ارتباطی تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

دستگیری سارق مسلح خودرو در خرمشهر

سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه خودروی سمند در یکی از محلات حاشیه شهرستان، شناسایی و دستگیری سارق به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس بلافاصله در محل سرقت حاضر شدند و پس از بررسی سرنخ‌ها و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین کشف جرم، متهم را در یکی از محلات شناسایی کردند و پس از تعقیب و مراقبت، در یک عملیات منسجم و هماهنگ او را در مخفیگاهش غافلگیر و دستگیر کردند.

سرهنگ رحیمی در ادامه بیان داشت: ماموران پلیس در بازرسی از متهم، یک قبضه سلاح کلت کمری به‌کاررفته در سرقت و همچنین یک دستگاه خودروی سمند سرقتی کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر با اشاره به اعتراف متهم به بزه ارتکابی خاطرنشان کرد: سارق دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

کشف ماینر غیرمجاز در دشت آزادگان

سرهنگ سیروس دریکوند رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان گفت: برابر اخبار واصله مبنی بر تولید ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی در سطح شهرستان دشت آزادگان، مأموران پلیس امنیت اقتصادی نسبت به شناسایی محل مورد نظر اقدام کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی به محل شناسایی‌شده اعزام و در بازرسی از مکان مذکور، ۲۷ دستگاه ماینر قاچاق کشف کردند.

سرهنگ دریکوند با اشاره به اینکه ارزش دستگاه‌های کشف‌شده توسط کارشناسان مربوطه ۲۷ میلیارد ریال اعلام شده است، عنوان داشت: یک متهم در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی کشور طبق قانون برخورد جدی می‌کند و از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند و در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد یا تقدیر از عملکرد پلیس، مراتب را با سامانه ۱۹۷ در میان بگذارند.

انهدام باند سارقان طلاجات منازل در خرمشهر

سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل و طلاجات در یکی از محلات شهرستان، بلافاصله شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس بلافاصله در محل سرقت حاضر شدند و پس از بررسی سرنخ‌ها، انجام تحقیقات و بهره‌گیری از روش‌های نوین کشف جرم، موفق شدند در کمتر از ۱۲ ساعت ۳ عضو باند سرقت را در یکی از شهرستان‌های همجوار شناسایی و پس از اخذ نیابت قضائی، طی ۲ عملیات منسجم و هماهنگ آنان را دستگیر کنند.

سرهنگ رحیمی در ادامه بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، طلاهای مسروقه کشف شد و متهمان پس از مواجهه با شواهد و ادله، صراحتاً به ۵ فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر در پایان خاطرنشان کرد: متهمان برای تحقیقات بیشتر و بررسی سایر جرایم احتمالی با دستور مقام قضائی در اختیار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفتند.

منبع: پلیس خوزستان