باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه در واکنش به اظهارات اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره روابط روسیه و ایران گفت که بعید است آمریکا بتواند یا اساساً باید تلاش کند روابط خود با یک کشور خاص را در انحصار خود درآورد.

پسکوف در گفت‌و‌گو با برنامه خبری شبکه «وستی» اظهار کرد: «بعید است آمریکا بتواند یا باید روابط خود با یک کشور خاص را در انحصار خود داشته باشد. ما شرکا و دوستان خودمان را داریم و این روابط دوستانه و شراکتی را حفظ کرده و بیش از پیش توسعه خواهیم داد.»

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد مسکو به تهران کمک خواهد کرد. پس از این موضع‌گیری، اسکات بسنت از روسیه خواسته بود «از ایران فاصله بگیرد».

منبع: تاس