باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام حاج شیخ محسن مجتهدزاده (شیخ قمی)، مبلغ بین‌الملل آمریکای لاتین و استاد جهاد تبیین کشور، در نشست ۱۳۷ «جهاد تبیین» با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری مردم و تقویت انسجام ملی، گفت: دشمن با هدف قرار دادن تاب‌آوری مردم و ایجاد خطای محاسباتی در میان مسئولان، به دنبال وادار کردن ملت ایران به تسلیم در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

او با اشاره به اهمیت روشنگری درباره مفهوم مقاومت، اظهار کرد: مقاومت هزینه دارد، به تاب‌آوری مردم نیازمند است و مسئولان نیز باید در این مسیر تلاش مضاعفی داشته باشند؛ اما هزینه مقاومت به‌مراتب کمتر از هزینه تسلیم و زمین گذاشتن سلاح است.

مجتهدزاده افزود: اگر مقاومت را ترک کنیم، قطعاً آسیب خواهیم دید. حتی در میان مقامات آمریکایی نیز این واقعیت مطرح شده است که دشمن آمریکا بودن ممکن است خطرناک باشد، اما دوستی و وابستگی به آمریکا می‌تواند به‌مراتب مرگبارتر باشد.

این استاد جهاد تبیین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره هزینه مقاومت و تسلیم، تصریح کرد: تسلیم تنها هزینه مادی ندارد؛ بلکه هویت، استقلال و عزت یک ملت را نیز از بین می‌برد.

کلمبیا؛ تجربه‌ای از وابستگی و تسلیم

حجت‌الاسلام مجتهدزاده با بیان خاطراتی از دوران حضور خود در آمریکای لاتین، گفت: در کلمبیا شاهد بودم که با وجود نداشتن شعار‌های ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی و روابط گسترده با آمریکا، بخش قابل توجهی از نخبگان و مردم این کشور به‌شدت منتقد و مخالف سیاست‌های آمریکا هستند.

او با اشاره به حضور و نفوذ گسترده آمریکا در این کشور، افزود: تجربه کلمبیا نشان می‌دهد وابستگی سیاسی، اقتصادی و امنیتی، الزاماً به رفاه و استقلال منجر نمی‌شود. در دانشگاه‌های این کشور، بار‌ها از من درخواست شد تجربه انقلاب اسلامی ایران و روش امام خمینی (ره) در مقابله با سلطه آمریکا را برای دانشجویان و استادان تشریح کنم.

این مبلغ بین‌الملل آمریکای لاتین ادامه داد: در یکی از دانشگاه‌های کلمبیا، موضوع سخنرانی پیشنهادی آنان، بررسی مدل استکبارستیزی امام خمینی (ره) و چگونگی خروج نفوذ آمریکا از ایران بود. علاقه دانشجویان و استادان برای شناخت الگوی مقاومت ایران بسیار جدی بود و آنان می‌خواستند بدانند چگونه ملت ایران توانست در برابر فشار‌های خارجی ایستادگی کند.

او افزود: در دانشگاهی دیگر در شهر کالی نیز از من خواسته شد الگویی از اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری ملت ایران در برابر تحریم‌ها ارائه کنم. مسئولان دانشگاه حتی اعلام کردند حاضرند برنامه آموزشی خود را با زمان حضور یک استاد ایرانی هماهنگ کنند تا دانشجویان و اعضای هیئت علمی بتوانند این تجربه را مطالعه کنند.

جهان به دنبال شناخت الگوی مقاومت ایران است

مجتهدزاده با بیان اینکه امروز ملت‌های مختلف به دنبال شناخت الگوی مقاومت جمهوری اسلامی ایران هستند، گفت: بسیاری از ملت‌ها این پرسش را مطرح می‌کنند که ایران چگونه با وجود فشار‌ها و تحریم‌های گسترده، همچنان ایستاده و ساختار خود را حفظ کرده است.

او تأکید کرد: دشمن تلاش می‌کند با تکرار ادعای پایان توان ایران، روحیه مردم را تضعیف کند؛ در حالی که واقعیت‌های میدانی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همچنان دارای ظرفیت‌های مهم مقاومت و بازدارندگی است.

این استاد جهاد تبیین با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف، اظهار کرد: باید برای مردم تبیین شود که تسلیم در برابر قدرت‌های سلطه‌گر، تضمینی برای امنیت، استقلال و رفاه کشور‌ها نیست.

لیبی؛ نمونه‌ای از پیامد‌های خلع سلاح و اعتماد به وعده‌های آمریکا

او در ادامه به تجربه لیبی اشاره کرد و گفت: لیبی نمونه‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این کشور، پس از مذاکرات و امتیازدهی‌های گسترده، برنامه‌های نظامی و هسته‌ای کنار گذاشته شد، اما این روند نه‌تنها امنیت پایدار برای آن کشور به همراه نداشت، بلکه در نهایت به افزایش فشارها، دخالت خارجی، جنگ داخلی و نابودی بخش بزرگی از زیرساخت‌های آن منجر شد.

مجتهدزاده افزود: تجربه لیبی نشان می‌دهد هنگامی که طرف مقابل احساس کند فشار و امتیازگیری نتیجه داده است، ممکن است مطالبات خود را افزایش دهد. از این رو، اعتماد بدون تضمین به وعده‌های قدرت‌های سلطه‌گر می‌تواند زمینه‌ساز آسیب‌های بزرگ برای یک کشور شود.

او ادامه داد: امروز وضعیت لیبی و پیامد‌های سال‌ها ناامنی و دخالت خارجی، نمونه‌ای قابل توجه برای ملت‌هایی است که تصور می‌کنند تسلیم، الزاماً به امنیت و رفاه منتهی خواهد شد.

اوکراین و مسئله تضمین‌های امنیتی

مبلغ بین‌الملل آمریکای لاتین همچنین به تجربه اوکراین اشاره کرد و گفت: اوکراین نیز در دهه ۱۹۹۰ بخشی از توان هسته‌ای خود را در چارچوب توافقات بین‌المللی واگذار کرد و در مقابل، تضمین‌هایی درباره امنیت و تمامیت ارضی دریافت کرد؛ اما تحولات سال‌های بعد نشان داد که تضمین‌های سیاسی و امنیتی، بدون توان بازدارندگی و قدرت ملی، نمی‌تواند به‌تنهایی مانع بروز بحران شود.

او گفت: نتیجه تحولات بعدی برای مردم اوکراین، جنگ، ویرانی و خسارت‌های گسترده انسانی و اقتصادی بود. این نیز تجربه‌ای است که باید در تحلیل مسائل بین‌المللی مورد توجه قرار گیرد.

تجربه تاریخی ایران در دوره پهلوی

مجتهدزاده با اشاره به دوران رژیم پهلوی، اظهار کرد: ایران در آن دوره به‌شدت وابسته به آمریکا بود و بخش قابل توجهی از منابع کشور در مسیر تأمین منافع قدرت‌های خارجی هزینه می‌شد.

او افزود: افزایش درآمد‌های نفتی در دهه ۱۳۵۰، به افزایش گسترده هزینه‌های نظامی و خرید‌های خارجی منجر شد و حضور مستشاران آمریکایی در ایران نیز گسترش یافت. در حالی که کشور با مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو بود، وابستگی به قدرت خارجی نه‌تنها عزت و استقلال نیاورد، بلکه زمینه تحقیر ملت ایران را فراهم کرد.

دشمن به دنبال کاهش تاب‌آوری مردم و ایجاد خطای محاسباتی است

این استاد جهاد تبیین با اشاره به شرایط کنونی کشور، گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل در جهاد تبیین این است که مردم بدانند دشمن برای رسیدن به هدف خود، دو مسئله را دنبال می‌کند؛ نخست کاهش تاب‌آوری مردم و دوم ایجاد خطای محاسباتی در میان مسئولان.

او تصریح کرد: هدف نهایی دشمن، سوق دادن کشور به سمت تسلیم در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ بنابراین باید با امیدآفرینی، بیان واقعیت‌ها و تقویت اعتماد ملی، در برابر این طراحی ایستاد.

مجتهدزاده افزود: دشمن و برخی جریان‌های همسو با روایت‌های مورد نظر آن، این تصور را القا می‌کنند که اگر در برابر آمریکا کوتاه بیاییم، مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. این ادعا نیازمند بررسی واقع‌بینانه و توجه به تجربه کشور‌های مختلف است.

ضرورت حفظ انسجام ملی

او با تأکید بر اهمیت اتحاد میان مردم و مسئولان، اظهار کرد: نباید اجازه داد انسجام ملی از بین برود. اختلاف و تقابل میان مردم و مسئولان، هزینه‌های کشور را افزایش می‌دهد و تاب‌آوری جامعه را کاهش می‌دهد.

این استاد جهاد تبیین گفت: دولت‌ها ممکن است دارای نقاط ضعف و قوت باشند. وظیفه همه ما این است که در کنار نقد منصفانه، نقاط قوت و خدمات انجام‌شده نیز دیده و بیان شود.

او با اشاره به تلاش دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگی و بحرانی، افزود: مدیریت و تأمین نیاز‌های اساسی مردم در شرایط دشوار، از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و خدمات مسئولان نباید نادیده گرفته شود.

مجتهدزاده خاطرنشان کرد: مردم و مسئولان باید در کنار یکدیگر باشند. اگر مردم احساس مسئولیت کنند، در رفع ضعف‌ها به دولت کمک کنند و از اصل نظام و استقلال کشور حمایت داشته باشند، تاب‌آوری ملی افزایش پیدا می‌کند و مسئولان نیز با قدرت بیشتری مسیر مقاومت را ادامه خواهند داد.

مقاومت، امید و اتحاد؛ سه ضرورت امروز کشور

او با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی و تبیین واقعیت‌ها، گفت: مردم ایران مردمی باهوش، عاقل و متفکر هستند، اما باید حقیقت برای آنان تبیین شود؛ زیرا طرف مقابل تلاش می‌کند با «رویافروشی» و وعده‌های غیرواقعی، روحیه مقاومت را تضعیف کند.

مبلغ بین‌الملل آمریکای لاتین اظهار کرد: اگر ملت ایران با اتکا به خداوند، پیروی از ولایت، حفظ وحدت و افزایش تاب‌آوری در مسیر مقاومت باقی بماند، دشمن در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهد ماند.

او با اشاره به ضرورت تقویت امید در جامعه، گفت: باید از ایجاد یأس و ناامیدی جلوگیری کرد، ظرفیت‌های کشور را شناخت و نقاط قوت را به مردم معرفی کرد. در عین حال، ضعف‌ها نیز باید با تلاش، همدلی و همکاری برطرف شود.

مجتهدزاده در پایان ابراز امیدواری کرد که با حفظ انسجام ملی، تقویت روحیه مقاومت و اتکال به خداوند متعال، ملت ایران بتواند با موفقیت از شرایط و چالش‌های پیش‌رو عبور کند.