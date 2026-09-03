عبدالهی، رئیس گروه توسعه و نظارت بر احداث طرح‌های مقیاس کوچک ساتبا گفت: از مجموع حدود ۱۲ هزار مدرسه‌ای که در برنامه تجهیز قرار دارند، تاکنون حدود ۹۲۰ مدرسه به نیروگاه خورشیدی مجهز شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - ربابه عبدالهی، رئیس گروه توسعه و نظارت بر احداث طرح‌های مقیاس کوچک ساتبا، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اجرای طرح تجهیز مدارس دولتی به نیروگاه‌های خورشیدی گفت: در قالب این طرح، قرار است حدود ۱۲ هزار مدرسه دولتی در سراسر کشور به نیروگاه خورشیدی مجهز شوند.

او افزود: برای هر مدرسه، نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود ۵ کیلووات در نظر گرفته شده است که در مجموع می‌تواند حدود ۶۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند و در کاهش ناترازی برق نقش مؤثری داشته باشد.

عبدالهی با بیان اینکه این طرح علاوه بر کمک به تأمین برق، اهداف فرهنگی و آموزشی نیز دارد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح، فرهنگ‌سازی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در میان دانش‌آموزان و جامعه آموزش و پرورش است تا دانش‌آموزان از نزدیک با انرژی خورشیدی و ضرورت استفاده از منابع پاک آشنا شوند.

رئیس گروه توسعه و نظارت بر احداث طرح‌های مقیاس کوچک ادامه داد: از سوی دیگر، اجرای نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند برای مدارس درآمدزایی نیز به همراه داشته باشد؛ چراکه برق تولیدشده از این نیروگاه‌ها قابلیت فروش دارد و می‌تواند به ایجاد یک منبع درآمد برای مدارس دولتی در سراسر کشور کمک کند.

او درباره آخرین وضعیت اجرای این طرح گفت: در حال حاضر در ابتدای مسیر اجرای طرح قرار داریم. در تهران بزرگ، نیروگاه‌های خورشیدی در تعدادی از مدارس نصب شده‌اند و در سایر استان‌ها نیز فرآیند انعقاد قرارداد با پیمانکاران در حال انجام است.

عبدالهی تصریح کرد: تجهیزات مربوط به فاز نخست اجرای طرح به سراسر کشور ارسال شده و عملیات اجرایی در استان‌ها نیز پس از نهایی شدن قرارداد‌ها دنبال خواهد شد.

او درباره تعداد مدارس مجهز به نیروگاه خورشیدی نیز گفت: از مجموع حدود ۱۲ هزار مدرسه‌ای که در برنامه تجهیز قرار دارند، تاکنون حدود ۹۲۰ مدرسه به نیروگاه خورشیدی مجهز شده‌اند.

رئیس گروه توسعه و نظارت بر احداث طرح‌های مقیاس کوچک تأکید کرد: تکمیل این طرح در سراسر کشور نیازمند پیشبرد فرآیند قرارداد‌ها و اجرای پروژه‌ها در استان‌های مختلف است و با ادامه روند فعلی، عملیات تجهیز مدارس به صورت مرحله‌ای دنبال خواهد شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزارت نیرو ، ساتبا
خبرهای مرتبط
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان:
۶ پروژه آبرسانی با ظرفیت ۱۲۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز به بهره‌برداری می‌رسد/ توسعه آب شیرین کن‌ها+ فیلم
آبرسانی پایدار به ۵۳۵۳ روستا در کشور/ افت آبخوان‌ها می‌تواند موجب افت کیفیت آب شود
بهره‌برداری از ۲۹ پروژه فاضلاب و ۶ پروژه آب تا پایان پاییز امسال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بانک ملی ایران: مانده حساب برخی مشتریان به‌ روزرسانی می‌شود
افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در پی رشد هزینه گواهی اسقاط
آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی متانول در بورس انرژی؛ گامی برای توسعه ابزار‌های مالی بازار انرژی
وعده پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور محقق می‌شود؟
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به عنوان ضمانت، ممنوع است
توزیع مرغ بالاتر از ۲۸۰ هزار تومان گرانفروشی است
مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال چقدر گران شد؟
استرداد مالیات در ۱۰۰ روز ۴ برابر شد/ بازگشت ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به اقتصاد
کمبودی در عرضه گوشت قرمز نداریم/ نیازی به واردات گوشت نداریم
پاسخ شرکت نمایشگاه بین‌المللی در خصوص ترافیک / نتیجه اتصال مترو به نمایشگاه چه شد
آخرین اخبار
تولید ۶۰ مگاوات برق از پشت‌بام مدارس؛ نیروگاه خورشیدی ۹۲۰ مدرسه نصب شد+ فیلم
پاسخ شرکت نمایشگاه بین‌المللی در خصوص ترافیک / نتیجه اتصال مترو به نمایشگاه چه شد
فاز ۱۱ پارس جنوبی در آستانه تولید یک میلیارد فوت مکعب گاز
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به عنوان ضمانت، ممنوع است
افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در پی رشد هزینه گواهی اسقاط
کشاورزان به پیش بینی کوتاه مدت هواشناسی برای کشت توجه کنند
کمبودی در عرضه گوشت قرمز نداریم/ نیازی به واردات گوشت نداریم
آغاز معاملات گواهی سپرده کالایی متانول در بورس انرژی؛ گامی برای توسعه ابزار‌های مالی بازار انرژی
استرداد مالیات در ۱۰۰ روز ۴ برابر شد/ بازگشت ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به اقتصاد
بانک ملی ایران: مانده حساب برخی مشتریان به‌ روزرسانی می‌شود
وعده پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور محقق می‌شود؟
توزیع مرغ بالاتر از ۲۸۰ هزار تومان گرانفروشی است
مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال چقدر گران شد؟
راه‌اندازی خط پنج‌رقمی «۵۲۱۴۴» برای تسریع در پاسخگویی به بیمه‌شدگان
وزیر صمت: روند تولید کالا در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد
احتمال وقوع رگبار در نواحی جنوب کشور طی دو روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
حمایت زیرساختی از حوزه اقتصاد دیجیتال ضروری است
مسیرهای تسهیل نقل‌وانتقال پول بین اتاق ایران و IRU بررسی شد
قبوض برق کشاورزی اصلاح شد + فیلم
تکذیب ادعای توقف یکساله صدور مجوز صرافی‌ها
ورود فرش افغانستان و پاکستان به بازار ایران همچنان ادامه دارد
سند تحول دیجیتال صنعت بیمه وارد فاز اجرایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۱ شهریور
تولید فرش دستباف در ۴ ماهه امسال ۸ درصد افزایش یافت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
کاهش بیش از ۷۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۴۸ میلیون لیتر گذشت
۶ پروژه آبرسانی با ظرفیت ۱۲۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز به بهره‌برداری می‌رسد/ توسعه آب شیرین کن‌ها+ فیلم
قیمت سیب زمینی باید زیر ۸۰ هزار تومان باشد