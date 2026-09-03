باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - ربابه عبدالهی، رئیس گروه توسعه و نظارت بر احداث طرحهای مقیاس کوچک ساتبا، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اجرای طرح تجهیز مدارس دولتی به نیروگاههای خورشیدی گفت: در قالب این طرح، قرار است حدود ۱۲ هزار مدرسه دولتی در سراسر کشور به نیروگاه خورشیدی مجهز شوند.
او افزود: برای هر مدرسه، نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود ۵ کیلووات در نظر گرفته شده است که در مجموع میتواند حدود ۶۰ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه کند و در کاهش ناترازی برق نقش مؤثری داشته باشد.
عبدالهی با بیان اینکه این طرح علاوه بر کمک به تأمین برق، اهداف فرهنگی و آموزشی نیز دارد، اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف اجرای این طرح، فرهنگسازی در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر در میان دانشآموزان و جامعه آموزش و پرورش است تا دانشآموزان از نزدیک با انرژی خورشیدی و ضرورت استفاده از منابع پاک آشنا شوند.
رئیس گروه توسعه و نظارت بر احداث طرحهای مقیاس کوچک ادامه داد: از سوی دیگر، اجرای نیروگاههای خورشیدی میتواند برای مدارس درآمدزایی نیز به همراه داشته باشد؛ چراکه برق تولیدشده از این نیروگاهها قابلیت فروش دارد و میتواند به ایجاد یک منبع درآمد برای مدارس دولتی در سراسر کشور کمک کند.
او درباره آخرین وضعیت اجرای این طرح گفت: در حال حاضر در ابتدای مسیر اجرای طرح قرار داریم. در تهران بزرگ، نیروگاههای خورشیدی در تعدادی از مدارس نصب شدهاند و در سایر استانها نیز فرآیند انعقاد قرارداد با پیمانکاران در حال انجام است.
عبدالهی تصریح کرد: تجهیزات مربوط به فاز نخست اجرای طرح به سراسر کشور ارسال شده و عملیات اجرایی در استانها نیز پس از نهایی شدن قراردادها دنبال خواهد شد.
او درباره تعداد مدارس مجهز به نیروگاه خورشیدی نیز گفت: از مجموع حدود ۱۲ هزار مدرسهای که در برنامه تجهیز قرار دارند، تاکنون حدود ۹۲۰ مدرسه به نیروگاه خورشیدی مجهز شدهاند.
رئیس گروه توسعه و نظارت بر احداث طرحهای مقیاس کوچک تأکید کرد: تکمیل این طرح در سراسر کشور نیازمند پیشبرد فرآیند قراردادها و اجرای پروژهها در استانهای مختلف است و با ادامه روند فعلی، عملیات تجهیز مدارس به صورت مرحلهای دنبال خواهد شد.