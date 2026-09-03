باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه جزئیات برنامه‌های تشییع، خاکسپاری و وداع با پیکر چهار شهید هوافضای استان را اعلام کرد که بر اساس آن، مراسم تشییع و خاکسپاری شهید جعفر کهریزی در روستای کهریز و آیین وداع با شهیدان رضا محمدی و شهرام جعفری در معراج شهدای کرمانشاه برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پیکر مطهر شهید سرهنگ علیرضا شکیبافر چهارشنبه‌شب ساعت ۲۱:۳۰ در جریان تجمع «نحن المنتقمون» در شهرستان کنگاور، بر دستان مردم شهیدپرور این شهرستان تشییع شد.

همچنین پیکر شهید جعفر کهریزی، از فرماندهان هوافضای سپاه استان، روز پنجشنبه ساعت ۱۱ صبح از معراج شهدای کرمانشاه به سمت روستای کهریز در بخش بیلوار تشییع خواهد شد و مراسم خاکسپاری این شهید نیز ساعت ۱۳ در روستای کهریز برگزار می‌شود.

بر اساس این برنامه، آیین وداع با پیکر مطهر شهید سرهنگ رضا محمدی و شهید سروان شهرام جعفری نیز روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در معراج شهدای کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم‌ها با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم استان برگزار می‌شود و مردم کرمانشاه بار دیگر با حضور در آیین‌های تشییع و وداع، یاد و خاطره شهدای عرصه دفاع از کشور را گرامی خواهند داشت.

روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه در اطلاعیه‌ای از شهادت ۴ نفر از رزمندگان جان‌برکف هوافضای سپاه استان کرمانشاه در حمله رژیم سفاک و تروریستی آمریکا خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است، شهید رضا محمدی، شهید شهرام جعفری، شهید علیرضا شکیبا و شهید جعفر کهریزی در جریان حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از کرمانشاه به درجه‌ی والای شهادت نائل گردیدند.

کرمانشاه ۹۸۰۰ شهید تقدیم دفاع از میهن کرده است

کرمانشاه در طول هشت سال دفاع مقدس بیش از ۳۰ هزار ایثارگر تقدیم میهن کرد؛ از جمله ۹ هزار و ۸۰۰ شهید، ۱۹ هزار جانباز و یک هزار و ۷۵۰ آزاده.

زنان این دیار نیز دوشادوش مردان ایستادند؛ با یک هزار و ۱۳ شهیده و یک هزار و ۵۵۰ بانوی جانباز، کرمانشاه رتبه نخست زنان جانباز و دومین استان کشور از نظر شمار زنان شهیده را به خود اختصاص داده است. آنان نه تنها در میدان جنگ، بلکه در پشت جبهه‌ها، در پشتیبانی، امداد، تدارکات و مدیریت خانواده‌ها، ستون استوار مقاومت بودند.