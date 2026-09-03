رئیس‌جمهور آمریکا و شیخ محمد بن زاید آل نهیان در تماسی تلفنی درباره تحولات غرب آسیا و مسائل منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس‌ امارات در تماسی تلفنی درباره تحولات غرب آسیا و مسائل منطقه‌ای گفت‌و‌گو کردند.

خبرگزاری رسمی امارات (وام) اعلام کرد «دو طرف درباره موضوعات مورد علاقه مشترک به‌ویژه تحولات خاورمیانه و تلاش‌های جاری برای حل‌وفصل مسائل منطقه تبادل نظر کردند.»

سران آمریکا و امارات همچنین درباره همکاری‌های دو جانبه و راه‌های تقویت اقدامات مشترک در راستای منافع دو کشور گفت‌و‌گو کردند.

این تماس تلفنی در حالی انجام شد که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ روز چهارشنبه با شیخ طحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات درباره بحران منطقه و گام‌های بعدی در قبال ایران دیدار کرده بود.

بر اساس گزارش‌ها، واشنگتن در حال اعمال یک کارزار اقتصادی علیه تهران است. همزمان، در پی از سرگیری درگیری‌ها، تنش‌ها در منطقه تشدید شده است.

این دور جدید تنش‌ها پس از تجاوز آمریکا به جزیره لارک ایران در روز یکشنبه آغاز شد؛ حمله‌ای که به وقفه حدود یک‌ماهه در درگیری‌ها پایان داد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، امارات
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