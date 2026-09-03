رئیس بسیج دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی از برگزاری دوره آوینی‌های نسل چهارم ویژه ارکان پاتوق‌های سدرا در ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ جهانگیر اسلام‌پرست در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: دوره آموزشی آوینی‌های نسل چهارم ویژه ارکان پاتوق‌های سدرا در حوزه‌های بسیج دانش‌آموزی است که از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره، ۲۰۰ دانش‌آموز توانمند از اقصی نقاط آذربایجان‌غربی که پس از طی مراحل گزینش و شرکت در آزمون‌های مربوط انتخاب شده‌اند، حضور خواهند داشت.

رئیس بسیج دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: این دوره با حضور استادان مجرب استانی و کشوری برگزار می‌شود و هدف اصلی آن، سازمان‌دهی و ارتقای سطح دانش و مهارت دانش‌آموزان منتخب و توانمند استان است.

اسلام‌پرست تصریح کرد: تشکیل و تقویت شبکه سایبری ویژه دانش‌آموزی از دیگر اهداف برگزاری دوره آوینی‌های نسل چهارم به شمار می‌رود؛ شبکه‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی، آموزش و توانمندسازی استعدادهای دانش‌آموزی در حوزه فضای مجازی باشد.

برچسب ها: بسیج دانش‌آموزی ، دوره آموزشی
خبرهای مرتبط
اولین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج برگزار می‌شود
لردگان میزبان کنگره ۵۷۷ شهید دانش آموز
شرکت ۶۶۰ نفر در طرح یاوران ولایت بسیج دانش آموزی کرمان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشف ۵۰  کیلو شیشه در استان آذربایجان غربی
آخرین اخبار
کشف ۵۰  کیلو شیشه در استان آذربایجان غربی
تشییع و تدفین پیکر پاک جناب سروان امیر درستی در گلزار شهدای شهرستان خوی + تصاویر
سهم برابر قاضی و کارشناس در اجرای عدالت / تحلیف ۷۸ کارشناس رسمی جدید در آذربایجان‌غربی
برگزاری مسابقات قهرمانی موی‌تای نیروی زمینی محوری در سلماس
رقابت ۱۲۱ قاری برتر آذربایجان‌غربی برای راهیابی به مسابقات ملی قرآن کریم
برگزاری دوره آوینی‌های نسل چهارم در ارومیه