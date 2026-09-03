باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ جهانگیر اسلام‌پرست در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: دوره آموزشی آوینی‌های نسل چهارم ویژه ارکان پاتوق‌های سدرا در حوزه‌های بسیج دانش‌آموزی است که از ۱۸ تا ۲۱ شهریورماه در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار می‌شود.

وی افزود: در این دوره، ۲۰۰ دانش‌آموز توانمند از اقصی نقاط آذربایجان‌غربی که پس از طی مراحل گزینش و شرکت در آزمون‌های مربوط انتخاب شده‌اند، حضور خواهند داشت.

رئیس بسیج دانش‌آموزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: این دوره با حضور استادان مجرب استانی و کشوری برگزار می‌شود و هدف اصلی آن، سازمان‌دهی و ارتقای سطح دانش و مهارت دانش‌آموزان منتخب و توانمند استان است.

اسلام‌پرست تصریح کرد: تشکیل و تقویت شبکه سایبری ویژه دانش‌آموزی از دیگر اهداف برگزاری دوره آوینی‌های نسل چهارم به شمار می‌رود؛ شبکه‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز شناسایی، آموزش و توانمندسازی استعدادهای دانش‌آموزی در حوزه فضای مجازی باشد.