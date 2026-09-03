باشگاه خبرنگاران جوان ـ مرحله استانی چهلونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه در بخش آوایی، از صبح امروز با حضور مقامات استانی، اساتید برجسته قرآنی و متسابقین در پردیس دانشگاه ارومیه آغاز شده و در حال اجرا می باشد؛ رویدادی که سکوی پرتاب نخبگان قرآنی استان به مسابقات کشوری (به میزبانی سیستان و بلوچستان) می باشد.
حجتالاسلام ناصر جوانبخت، مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجانغربی در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به فرآیند گزینش این دوره از مسابقات اظهار کرد: مرحله شهرستانی این مسابقات ۲۲ تا ۲۶ تیرماه با مشارکت پرشور یکهزار و ۱۰۰ نفر در چهار شهرستان ارومیه، خوی، مهاباد و بوکان برگزار شد که پس از داوریهای دقیق، ۱۲۱ نفر از برگزیدگان آقا و خانم موفق به راهیابی به مرحله استانی شدند.
وی ضمن گرامیداشت هفته وقف و تبیین جایگاه والای وقف به عنوان یکی از مصادیق صدقه جاریه، بر پیوند ناگسستنی قرآن کریم و سنت نبوی تأکید کرد و افزود: قرآن معجزه جاویدان پیامبر اسلام(ص) و هدایتگر همیشگی جوامع اسلامی است. انس با کلام وحی، تضمینکننده ثبات قدم در مسیر اسلام و راهنمای انسانها به سوی سعادت الهی است.
ضرورت عبور از مسابقات مقطعی به سوی آموزش مستمر
در حاشیه این رقابتها، داوود تکفلاح، از داوران بخش تجوید، ضمن ارزیابی کیفی مسابقات، هدف اصلی را ایجاد فضایی برای رقابت سالم و شناسایی استعدادها دانست.
وی با بیان اینکه رقابت، انگیزهای برای تلاش بیشتر شرکتکنندگان است، تصریح کرد: برای ارتقای سطح مسابقات، علاوه بر حمایتهای مادی، توجه رسانهای به چهرههای برتر و معرفی آنان در سطح جامعه اهمیت ویژهای دارد تا استعدادهای جوان بیش از پیش به فعالیتهای قرآنی ترغیب شوند.
این کارشناس قرآنی با اشاره به ارزیابی اولیه از اجراهای شرکتکنندگان در مرحله استانی امسال، سطح کیفی آنان را متوسط ارزیابی کرد و افزود: برای قضاوت نهایی باید منتظر پایان رقابتها ماند، اما واقعیت این است که نظام آموزشی و فرهنگی در حوزه قرآن هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.
وی ادامه داد: ما با خلاء پشتوانه آموزشی مناسب برای استعدادهای قرآنی مواجهیم و بسیاری از افراد ناچارند مسیر رشد خود را به صورت شخصی دنبال کنند.
تکفلاح در پایان تأکید کرد: لازم است در کنار برگزاری مسابقات، یک نظام آموزشی مستمر شکل بگیرد تا نخبگان شناسایی شده پس از پایان مسابقات رها نشوند.
گفتنی است، نفرات برتر این دوره از مسابقات، ضمن راهیابی به مرحله کشوری در استان سیستان و بلوچستان، در تاریخ ۱۵ شهریورماه همزمان با همایش یاوران وقف معرفی و تجلیل خواهند شد.