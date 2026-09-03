باشگاه خبرنگاران جوان- شبِ سرد خرم‌آباد برای فولاد خوزستان تلخ به پایان رسید. شاگردان حمید مطهری که تا پیش از این هفته با کسب شش امتیاز، روندی امیدوارکننده را طی کرده بودند، در مصاف با خیبر حرفی برای گفتن نداشتند. فولاد که به جز تک‌موقعیت‌های پراکنده در نیمه نخست، نشانی از تیمِ منسجمِ هفته‌های قبل نداشت، با دریافت دو گل تن به شکست داد. این اولین باخت حمید مطهری در یازدهمین تجربه نشستن روی نیمکت فولاد بود؛ سرمربی‌ای که از زمان جانشینی یحیی گل‌محمدی، با پنج پیروزی و پنج تساوی، رکورد درخشانی از خود بر جای گذاشته بود. حالا مطهری پس از گذراندن آن دوران طلایی و نجات فولاد از قعر جدول، باید برای عبور از این چالش جدید و بازگرداندن تیم به مسیر اصلی، تدبیری تازه بیندیشد.

تیم فولاد خوزستان در این فصل از بازیکنان خوبی بهره می برد و انتظار می رود در روز های آینده خود را به عنوان یکی از مدعیان لیگ برتر فوتبال در فصل آتی معرفی کند.