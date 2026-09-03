شهریار مغانلو مهاجم تیم فوتبال تراکتور مشکلی برای همراهی تیمش در بازی آینده ندارد. 

باشگاه خبرنگاران جوان - شهریار مغانلو در دیدار تراکتور در خانه شمس آذر قزوین مصدوم شد و بین دو نیمه جای خود را به تومیسلاو اشترکالی داد.

در حالی که اخباری مبنی بر پارگی رباط صلیبی مغانلو مطرح شد، با پیگیری خبرنگار آنا از باشگاه تراکتور و کادر پزشکی این باشگاه، مشخص شد شهریار مغانلو دچار پیچ خوردگی مچ پا شده و در حال حاضر شرایط خوبی دارد. در صورتی که کادر پزشکی تشخیص دهد مشکلی برای بازی ندارد، روز شنبه ۱۴شهریور در دیدار با گل‌گهر سیرجان برای تراکتور بازی می‌کند.

تیم تراکتور در بازی مقابل شمس آذر در هفته پنجم ۲ امتیاز ارزشمند را از دست داد و این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.