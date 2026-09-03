باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه سیدقاسم موسویفر در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی رصد و پایش فعالیتهای مشکوک در حوزه سرقتهای خاص، کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی به فعالیت یک شبکه سازمانیافته در زمینه جمعآوری و انتقال گوشیهای مسروقه به خارج از مرزهای شرقی کشور پی بردند.
وی افزود: بررسیهای تخصصی نشان داد سرکرده این شبکه برای پنهان ماندن از دید پلیس، از هویتهای جعلی استفاده کرده و از طریق پیامرسانها با سارقان و افراد مرتبط با این شبکه در ارتباط بوده است.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: اعضای این شبکه پس از جمعآوری گوشیهای سرقتی، آنها را بستهبندی کرده و از طریق مسیرهای غیررسمی به سمت مرزهای شرقی کشور انتقال میدادند که در نهایت بخشی از این اموال به کشور افغانستان قاچاق میشد.
موسویفر تصریح کرد: کارآگاهان اداره هجدهم با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی و شناسایی ارتباطات اعضای این شبکه، موفق شدند سرنخهای لازم را به دست آورند و پس از ۴۸ ساعت تعقیب و مراقبت نامحسوس، محل اختفای متهم اصلی را شناسایی کنند.
وی گفت: پس از اخذ مجوزهای قضایی لازم، مأموران در یک عملیات منسجم وارد عمل شده و متهم را پیش از هرگونه اقدام برای فرار دستگیر کردند.
معاون مبارزه با سرقتهای خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: در بازرسی از محل دستگیری، ۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه مسروقه از برندهای مختلف کشف و ضبط شد که در ادامه تحقیقات و با انجام اقدامات اطلاعاتی، مالکان اصلی بخشی از این اموال شناسایی شدند.
موسویفر خاطرنشان کرد: گوشیهای کشفشده پس از طی مراحل قانونی و شناسایی مالکان، به صاحبان آنها بازگردانده شد و تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای احتمالی این شبکه و بررسی ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.
وی در پایان تأکید کرد: پلیس آگاهی با جدیت با سارقان، مالخران و شبکههای سازمانیافته مرتبط با خرید و فروش و انتقال اموال مسروقه برخورد میکند و شهروندان نیز در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مراجع انتظامی به پلیس اطلاع دهند.