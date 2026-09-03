باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه روز پنجشنبه گفت امکان دستیابی به توافق صلح برای پایان دادن به جنگ اوکراین وجود دارد.
پوتین در یک مجمع اقتصادی در شرق روسیه اظهار کرد که شماری از کشورها از جمله آمریکا و چین آماده حمایت از روند صلح هستند.
او گفت: «در نهایت، این مشکل باید از سوی کشورهای درگیر در مناقشه، یعنی روسیه و اوکراین، حل شود. با این حال، از همه کسانی که تلاش میکنند به حلوفصل این مسئله کمک کنند، سپاسگزاریم. آیا شانسی وجود دارد؟ از نظر من بله، وجود دارد.»
رئیسجمهور روسیه همچنین بار دیگر هشدارهای اوکراین درباره خطرات پرواز هواپیماها در حریم هوایی روسیه را «تروریسم دولتی» خواند.
منبع: رویترز