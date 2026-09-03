معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق فارس از تامین زیرساخت برق‌رسانی به ۵ هزار واحد مسکن ملی در استان از سال ۱۴۰۴ تاکنون با اعتباری بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی شفیعیان معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از تامین زیرساخت برق‌رسانی به ۵ هزار واحد مسکن ملی در استان فارس از سال ۱۴۰۴ تاکنون با اعتباری بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد ریال خبر داد و گفت: در راستای تامین برق متقاضیان طرح‌های نهضت ملی مسکن، اقدامات گسترده‌ای انجام گرفته است که از جمله آنها می‌توان به ساخت پست‌های جدید برق، توسعه شبکه‌های برق، ایجاد خطوط اصلی و زیرساخت‌های لازم اشاره کرد.

او با بیان اینکه تاکنون زیرساخت برق‌رسانی واحد‌های طرح‌های نهضت ملی مسکن در ۲۱ شهرستان در محدوده فعالیت این شرکت محقق شده است، افزود: برای تامین برق این تعداد واحد‌های مسکن ملی ۳۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط هوایی و ۵۸ دستگاه پست هوایی نصب شده‌اند.

شفیعیان در تشریح عملکرد این شرکت در زمینه پروژه‌های توسعه شهری و روستایی نیز گفت: در سال گذشته در زمینه توسعه شهری و روستایی در مجموع تعداد ۲۰۸۸ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۳۸۵ میلیارد ریال جهت متقاضیان سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ این شرکت انجام گرفته است که برای این میزان طرح، ۸۶ کیلومتر شبکه فشار ضعیف هوایی احداث و ۵۵ دستگاه پست هوایی نیز نصب شده است. 

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، در ادامه به بیان اقدامات صورت گرفته در حوزه روشنایی معابر نیز پرداخت و یادآور شد: از آنجا که روشنایی معابر به عنوان یکی از ارکان اصلی طراحی شهری، نقشی تعیین‌کننده در ارتقای کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و سرزندگی فضا‌های شهری ایفا می‌کند، از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۱ کیلومتر شبکه روشنایی معابر بلوار‌ها و خیابان‌ها در سطح شهرستان‌های استان فارس با اعتباری معادل ۲۱۲ میلیارد ریال انجام گرفته است. 

 شفیعیان در خاتمه ابراز امیدواری کرد: با تداوم بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه شهری و روستایی بتوانیم گام‌های موثری در جهت ارتقای خدمات‌رسانی و جلب رضایتمندی مشترکان برداریم.

منبع: شرکت توزیع برق فارس

برچسب ها: مسکن ملی ، برق‌رسانی ، شرکت توزیع برق فارس
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