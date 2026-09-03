باشگاه خبرنگاران جوان - سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جریان بازدید از یگان‌های مرزی غرب کشور و از تیپ ۳۵ نیرو مخصوص نیروی زمینی ارتش، با اشاره به اهمیت راهبردی تامین بیش از پیش امنیت مرز‌های ایران اسلامی، اظهار کرد: یگان‌های نیروی زمینی ارتش در راستای پاسداری از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران در سراسر مرز‌های کشور مستقر بوده و با آمادگی کامل، در صدد مقابله با هرگونه تهدید، تجاوز و تعرض زمینی قرار دارند.

آمادگی نیرو‌های مخصوص نزاجا برای مقابله با تهدیدات احتمالی

فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه صیانت از مرز‌های ایران اسلامی، یکی از مأموریت‌های اساسی و دائمی نیروی زمینی ارتش است، گفت: حضور مقتدرانه و هوشیارانه نیرو‌های مسلح در مرزها، نقش مهمی در تأمین امنیت و آرامش مردم و حفاظت از تمامیت ارضی کشور دارد و در این مسیر، حفظ آمادگی رزمی و هوشیاری مستمر، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی، مأموریت یگان‌های نزاجا در شرایط کنونی را «حساس و خطیر» توصیف و تاکید کرد: یگان‌های نیروی زمینی در کنار انجام مأموریت‌های محوله، با رصد مستمر تحولات و حفظ آمادگی‌های همه‌جانبه خویش، مترصد مقابله و مواجهه با هرگونه تهدید احتمالی هستند.

سرتیپ جهانشاهی در بخش دیگری از اظهارات خود، به اهمیت تیپ‌های نیروی مخصوص نیروی زمینی ارتش و لزوم «حفظ و ارتقای مستمر آمادگی رزمی یگان‌های نیرو‌های مخصوص، متناسب با انواع تهدیدات و شرایط عملیاتی» اشاره و تاکید کرد: مأموریت‌های یگان‌های نیروی مخصوص نزاجا، بر پایه واکنش سریع، تحرک بالا، توان اجرای عملیات و آمادگی برای حضور در شرایط مختلف عملیاتی تعریف شده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین «ارتقای مستمر توان رزمی» و «افزایش آمادگی» یگان‌ها را از اولویت‌های اصلی نیروی زمینی ارتش برشمرد و بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت دفاعی، شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان و مجموعه‌های جهاد خودکفایی برای توسعه و تقویت توانمندی‌های دفاعی تأکید کرد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار آموزش‌های تخصصی و ارتقای توانمندی‌های عملیاتی یگان‌ها، خاطرنشان کرد: آمادگی رزمی باید مستمر، واقعی و متناسب با نوع مأموریت‌ها باشد و نیرو‌های مسلح باید همواره در بالاترین سطح آمادگی برای انجام مأموریت‌های محوله قرار داشته باشند.

لزوم انتقال بیش از پیش فرهنگ ایثار و شهادت به نسل آینده

امیر سرتیپ جهانشاهی همچنین با حضور در پاسگاه پازوکی واقع در منطقه مرزی نفت‌شهر، یادمان شهدای تیپ ۷۱ پیاده مکانیزه ابوذر را افتتاح کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در آیین افتتاح این یادمان، به ضرورت معرفی هرچه بیشتر و بهتر شهدا به نسل جدید اشاره و اظهار کرد: شهدا سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و الگو‌های حقیقی ایستادگی، بصیرت و فداکاری هستند و معرفی سیره و آرمان‌های آنان به نسل جوان، رسالتی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی با بیان اینکه امنیت، آرامش و اقتدار امروز ایران اسلامی، مرهون خون پاک شهدا و فداکاری رزمندگانی است که در حساس‌ترین مقاطع تاریخ، مردانه پای دفاع از میهن ایستادند، گفت: شهدا با نثار جان خود از استقلال، تمامیت ارضی و عزت ایران اسلامی دفاع کردند و امروز وظیفه ماست که این میراث گران‌بها را پاس بداریم و فرهنگ ایثار و شهادت را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

امیر سرتیپ جهانشاهی در خاتمه با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان یگان‌های مرزی گفت: کارکنان غیور نیروی زمینی ارتش با تکیه بر ایمان، دانش، تجربه و توانمندی‌های رزمی خود، با روحیه‌ای جهادی، انقلابی و مسئولیت‌پذیر در مرز‌های کشور ایستاده‌اند و در هر نقطه‌ای که امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران نیازمند حضور و دفاع باشد، با تمام توان در میدان خواهند بود.

منبع: روابط عمومی ارتش