باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان صداوسیما در جریان سفرش به استان قزوین، با حضور در منزل شهید عرفان کشاورزکیا، از شهدای برجسته جنگ رمضان و نیروی هوافضا، با خانواده این دلاورمرد عرصه دفاعی دیدار و بر ضرورت تبیین جایگاه والای این قهرمانان در برنامه‌های رسانه‌ ملی تأکید کرد.

به گزارش روابط‌عمومی رسانه ملی، در این دیدار که در فضایی معنوی و با هدف تکریم مقام شامخ شهدای دفاع مقدس برگزار شد، پیمان جبلی با تجلیل از روحیه صبورانه و ایثارگری خانواده این شهید گران‌قدر، گفت: امنیت پایدار امروز ایران اسلامی، مرهون جان‌فشانی‌های چنین قهرمانانی است.

وی شهادت در عرصه هوافضا را نمادی از پیوند تخصص و تعهد فرزندان این آب‌وخاک دانست و اظهار کرد: رسالت امروز ما در رسانه ملی، فراتر از نام بردن از شهداست؛ ما موظفیم فلسفه زندگی، آرمان‌ها و راه روشن آنان را بازخوانی کنیم. مجاهدت‌های خاموش و سترگ شهدای هوافضا، حامل پیام استقلال، ایستادگی و خودکفایی است که باید در کانون برنامه‌سازی‌ها قرار بگیرد.

خانواده شهید کشاورزکیا نیز در این دیدار با مرور خاطراتی از ویژگی‌های اخلاقی، تواضع و عشق بی‌پایان این شهید به خدمت در نظام اسلامی، بر عزم راسخ خود برای تداوم مسیر شهید در سایه تبعیت از ولایت تأکید کردند.

در پایان این دیدار، جبلی با اهدای لوح، از خانواده شهید کشاورزکیا تجلیل کرد و یادآور شد که راه شهدا مشعل هدایت و چراغ راه پیشرفت در میدان‌های سخت است.