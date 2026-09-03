رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهشهر بر تقویت نقش جوامع محلی در حفاظت، پیشگیری از حریق در میانکاله تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهشهر با اشاره به حریق‌های متعدد اخیر میانکاله، گفت: تجربه حریق‌های اخیر نشان داد که حفاظت از منطقه تنها با ظرفیت‌های اداری و عملیاتی امکان‌پذیر نیست و جوامع محلی که به‌صورت مستمر در عرصه حضور دارند، می‌توانند نقش مؤثری در پیشگیری، دیده‌بانی، اعلام سریع حریق و حفاظت از میانکاله داشته باشند.

او افزود: دامداران از مهم‌ترین گروه‌های ذی‌نفع و حاضر در عرصه میانکاله هستند و شناخت آنان از منطقه و حضور مستمرشان ظرفیتی است که باید در یک چارچوب مشخص، مسئولانه و دوطرفه به حفاظت از این زیست‌بوم پیوند بخورد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهشهر گفت: مقرر شده است با کلیه دامداران میانکاله به‌صورت حضوری و چهره‌به‌چهره گفت‌و‌گو شود تا ضمن شنیدن مستقیم مسائل و دیدگاه‌های آنان، ظرفیت‌ها و زمینه‌های همکاری هر دامداری در حفاظت از منطقه نیز شناسایی شود.

او افزود: حریق‌های اخیر ضرورت تقویت ارتباط میان محیط‌بانان و افراد حاضر در عرصه را بیش از گذشته نشان داده است. اطلاع‌رسانی سریع درباره مشاهده دود و حریق، انتقال اطلاعات میدانی و همکاری در پیشگیری می‌تواند در کاهش زمان واکنش و جلوگیری از گسترش آتش بسیار مؤثر باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهشهر گفت: هدف این است که رابطه با دامداران از ارتباطات موردی به یک تعامل مستمر و سازمان‌یافته تبدیل شود؛ تعاملی که در آن هم مسائل و واقعیت‌های معیشتی دامداران شنیده شود و هم مسئولیت مشترک در قبال حفاظت از میانکاله تقویت گردد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، نشست‌های چهره‌به‌چهره با سایر دامداران میانکاله نیز ادامه خواهد یافت و نتایج این دیدار‌ها پس از جمع‌بندی، برای شناسایی ظرفیت‌های محلی و طراحی اقدامات مشارکتی در حوزه حفاظت، پیشگیری از حریق و مدیریت پایدار منطقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برچسب ها: تالاب میانکاله ، محیط زیست مازندران
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