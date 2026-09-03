باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آمارهای رسمی نشان میدهد موجهای گرمای شدید تابستان امسال در اروپا در آلمان به مرگ ۱۶ هزار و ۳۰۰ نفر بر اثر گرما منجر شده است؛ رقمی بیسابقه در این کشور.
بر اساس اعلام مؤسسه رابرت کخ آلمان، شمار مرگهای مرتبط با گرما از ۱۵ هزار و ۸۰۰ مورد در هفته گذشته افزایش یافته است. این آمار مربوط به بازه اول ژوئن تا ۲۳ اوت است.
بیشترین سهم قربانیان در آلمان مربوط به افراد بالای ۷۵ سال بوده است. همچنین برآورد میشود حدود ۹ هزار و ۶۰۰ نفر از این قربانیان تنها در هفته ۲۲ تا ۲۸ ژوئن جان خود را از دست داده باشند.
مؤسسه رابرت کخ اعلام کرد طی یک دهه گذشته آمار مرگومیر ناشی از گرما را ثبت کرده و رکورد قبلی مربوط به سال ۲۰۱۸ با ۸ هزار و ۹۰۰ مورد بوده است. یک گزارش پزشکی جداگانه نیز شمار مرگهای ناشی از گرما در سال ۱۹۹۴ را حدود ۱۰ هزار نفر برآورد کرده بود.
در مجموع، کشورهای اروپایی در جریان موجهای متوالی گرما و خشکسالی تابستان امسال بیش از ۳۰ هزار مرگ اضافی ثبت کردهاند؛ دانشمندان تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیتهای انسانی را عامل تشدید این شرایط میدانند.
منبع: خبرگزاری فرانسه