مسابقات موی‌تای نیروی زمینی محوری ارتش جمهوری اسلامی ایران به میزبانی سلماس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - به گزارش خبرنگار ما، مسابقات موی‌تای با میزبانی تیپ ۲۶۴ متحرک هجومی نزاجا در سالن ورزشی جعفر سلماسی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی با حضور ۱۲۰ ورزشکار از ۳۶ تیم از شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان آذربایجان غربی برگزار شده و ورزشکاران در رده‌های مختلف، با یکدیگر به رقابت پرداختند.

برگزاری این مسابقات در راستای توسعه و ترویج ورزش‌های رزمی، شناسایی استعدادهای ورزشی و ایجاد روحیه نشاط، آمادگی جسمانی و جوانمردی در میان ورزشکاران انجام شد.

ورزشکاران حاضر در این مسابقات در فضایی رقابتی و با هدف ارتقای آمادگی جسمانی، افزایش توان رزمی و تقویت روحیه جوانمردی و پهلوانی به مصاف یکدیگر رفتند.

مسابقات موی‌تای با شور و هیجان خاصی برگزار و ورزشکاران حاضر با ارائه توانمندی‌های فنی و ورزشی خود، برای کسب عناوین برتر این دوره از رقابت‌ها تلاش کردند.

لازم به ذکر است این مسابقات قهرمانی با مشارکت فرمانداری، شهرداری، اداره ورزش و جوانان، آموزش و پرورش سلماس برگزار شد.

برچسب ها: مسابقات قهرمانی ، موی تای
خبرهای مرتبط
دو بانوی موی تای کار یزدی به اردوی تیم ملی راه یافتند
سرمربی موی تای: با ۷ روز اردو به مسابقات جهانی رفتیم!/ ۵۰ درصد مقصر نتایج ضعیف هستم
دیدار دبیرکل موی تای با دبیرکل کمیته المپیک/ هیچ محدودیتی برای همکاری وجود ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشف ۵۰  کیلو شیشه در استان آذربایجان غربی
آخرین اخبار
کشف ۵۰  کیلو شیشه در استان آذربایجان غربی
تشییع و تدفین پیکر پاک جناب سروان امیر درستی در گلزار شهدای شهرستان خوی + تصاویر
سهم برابر قاضی و کارشناس در اجرای عدالت / تحلیف ۷۸ کارشناس رسمی جدید در آذربایجان‌غربی
برگزاری مسابقات قهرمانی موی‌تای نیروی زمینی محوری در سلماس
رقابت ۱۲۱ قاری برتر آذربایجان‌غربی برای راهیابی به مسابقات ملی قرآن کریم
برگزاری دوره آوینی‌های نسل چهارم در ارومیه