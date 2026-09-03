باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - به گزارش خبرنگار ما، مسابقات موی‌تای با میزبانی تیپ ۲۶۴ متحرک هجومی نزاجا در سالن ورزشی جعفر سلماسی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهید امیر سپهبد سیدعبدالرحیم موسوی با حضور ۱۲۰ ورزشکار از ۳۶ تیم از شهرستان‌ها و مناطق مختلف استان آذربایجان غربی برگزار شده و ورزشکاران در رده‌های مختلف، با یکدیگر به رقابت پرداختند.

برگزاری این مسابقات در راستای توسعه و ترویج ورزش‌های رزمی، شناسایی استعدادهای ورزشی و ایجاد روحیه نشاط، آمادگی جسمانی و جوانمردی در میان ورزشکاران انجام شد.

ورزشکاران حاضر در این مسابقات در فضایی رقابتی و با هدف ارتقای آمادگی جسمانی، افزایش توان رزمی و تقویت روحیه جوانمردی و پهلوانی به مصاف یکدیگر رفتند.

مسابقات موی‌تای با شور و هیجان خاصی برگزار و ورزشکاران حاضر با ارائه توانمندی‌های فنی و ورزشی خود، برای کسب عناوین برتر این دوره از رقابت‌ها تلاش کردند.

لازم به ذکر است این مسابقات قهرمانی با مشارکت فرمانداری، شهرداری، اداره ورزش و جوانان، آموزش و پرورش سلماس برگزار شد.