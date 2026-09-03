حمله به شادی، عادت آمریکایی

باشگاه خبرنگاران جوان - یک واقعیت تلخ آن است که آمریکاییها تعمداً در دایره اهدافشان، مناطق غیرنظامی را قرار میدهند. این اهداف برای حفظ یا تقویت چیزی که آنها آن را قدرت هژمونیک میخوانند ضروری است؛ چراکه همچنان ترس کشورها از این قدرت برساخت شده را حفظ میکند. این الگو در جریان حمله به ایران نیز مکرراً مورداستفاده قرار گرفت. حمله به مدرسه میناب همزمان با هدف قرار گرفتن مناطق استراتژیک و نظامی در تهران و حمله هدفمند به مراسم عروسی در سیریک، رویدادهایی نیستند که سهواً یا برمبنای خطای محاسباتی رخ داده باشند. از آنجا که این اهداف عموماً با موشکهای با درصد خطای صفر مورد حمله قرار میگیرند، این گمانه را اثبات میکند که الگوی رفتاری آمریکا که در جریان مداخلهجوییهایش در غرب آسیا تداوم داشته، در ایران نیز در حال تکرار است. اجرای این «سناریوی ارعاب» برخلاف تصور، نه در افغانستان جواب داد و نه در عراق. در عراق، آمریکاییها به شدیدترین شکل زیر ضربه قرار گرفتند و در افغانستان هم پس از دو دهه، ناچار به واگذاری حکومت به همانهایی شدند که برای نابودیشان به این کشور حمله کردند. ایران، اما متفاوت از هردوست. ایران با وجود یک جنگ ۴۰ روزه، علاوه بر ناکام گذاشتن دشمن، توانست کنترل تنگه هرمز را نیز به دست بیاورد و یک ضربه اساسی به حیثیت و اعتبار آمریکا بزند. از سوی دیگر، تقریباً تمام پایگاههای منطقه در جنوب خلیجفارس را از عملیات خارج کند. ایرانی با این توانایی، نه تنها حاضر به عقبنشینی در برابر دشمن نیست بلکه برعکس کمپینهای آنها برای عادیسازی جنگ را به شکست خواهد کشاند و جامعه ایرانی را مشتاق نبرد نظامی با دشمن آمریکایی میکند.
سهشنبهشب، آمریکاییها جنایت کردند و یک مجلس عروسی را مورد حمله قرار دادند. محل اصابت ۱۱۲ متر با دکل مخابراتی، هدف قرار گرفته شده فاصله داشته است. در اطراف منطقه هیچ مکان نظامی وجود ندارد. به گفته «کریستیان تریبرت» خبرنگار بخش تحقیقات تصویری روزنامه «نیویورک تایمز»، سلاح مورداستفاده قرار گرفته شده، موشک «اسلمایار» بوده که شرکت بوئینگ، سازنده آن را دقیقترین سلاح موشکی در زرادخانه نیروی دریایی آمریکا میداند. مکان اصابت، خانهای در کوهستک، محل برگزاری مراسم عقد دو جوان اهل سنت بوده که در میانه مراسم در حال برگزاری، هدف حمله دشمنان آمریکایی قرار میگیرد. این حادثه تاکنون بیش از ۴ شهید و ۶۸ مجروح داشته است. شواهد موجود اثبات میکند که حمله صورت گرفته تعمداً متوجه منطقهای مسکونی و نقطهای بوده که جشن عقد در حال برگزاری بوده است. هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی در جنگ با ایران، رویدادی غیرمنتظره به حساب نمیآید. آمریکا از زمان آغاز جنگ با ایران، علاوه بر اهداف نظامی و سیاسی، تعمداً مناطق غیرنظامی و مسکونی را هدف قرار داده است که اولین مورد آن، حمله به مدرسه «شجره طیبه» میناب بود. خطای نظامی و محاسباتی در هرجنگی، دور از انتظار نیست، اما تکرار حملات به مناطق غیرنظامی با هدف تزریق ترس به جامعه اثبات میکند که نوعی هدفگذاری روانی از حمله به مناطق غیرنظامی دنبال میشود. حادثه میناب تنها تهاجمی نبود که بر مبنای این هدف صورت گرفته بود؛ حمله به منطقه مسکونی در میدان رسالت، استفاده از سلاحی نو در حمله به منطقه مسکونی و مجتمع ورزشی در لامرد و کشته شدن مردمان غیرنظامی اثبات کننده این واقعیت است که آمریکاییها میدانند چه میکنند.
حمله به یک مراسم عروسی در سیریک برای مردمانی که تحتفشار عادیسازی جنگ قرار دارند، شوک دیگری به همراه داشت و افکار عمومی ایران را با واقعیت عریان دشمنی مواجه میکرد که مدعی بود تنها با حکومت ایران در جنگ است و نه با ملت ایران. اگرچه محاصره اقتصادی نیز جنگی با ملت ایران به شمار میرود، اما این نبرد در ساحت غیرمستقیم در جریان است و حمله به سیریک و مراسم عروسی، جنگی آشکارتر علیه ملت ایران است. بااینحال مرور تاریخ اثبات میکند که آمریکاییها ید طولایی در حمله به مراسم عروسی با اهداف مشخص داشتهاند.
یکشنبه ۱۵ تیر ۸۵، بیبیسی فارسی به نقل از افراد محلی اعلام کرد که در حمله موشکی به میهمانان یک عروسی در ننگرهار قندهار دست کم ۲۰ نفر شهید شدند. آمریکاییها، اما مدعی بودند که کشتهشدگان مردم عادی نبوده بلکه شورشیانی بودند که در حمله خمپارهای به یکی از مقرهای ناتو دست داشتند. کریستین پترسون، سخنگوی ائتلاف نظامی افغانستان، اما مدعی بود که مکان مورد هدف قرار گرفته شده توسط آمریکا یک عروسی نبوده است.
۱۴ مهر ۹۷، جنگندههای آمریکایی منطقهای را در قندهار افغانستان را هدف قرار دادند. مقامات آمریکایی مدعی بودند که منطقهای را هدف قرار دادند که نیروهای امنیتی افغان در حال درگیری با مخالفان مسلح بودند. نظامیان آمریکایی میگویند این حمله را با درخواست حمایت هوایی نیروهای افغان انجام دادند. در واقعیت، اما مکان مورد هدف کاروان عروسی بود که در آن منطقه حضور داشتند. در جریان این حمله عروس و داماد شهید و در مجموع ۴ غیرنظامی کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند. محلیها در واکنش به ادعای مقامات آمریکایی و در شرح حادثه گفتند جنگندهها ابتدا دو خودروی غیرنظامی را هدف قرار دادند و پس از آن منازل مسکونی را بمباران کردند.
۱۷ مهر ۸۳، هواپیماهای آمریکایی یک مراسم عروسی در فلوجه را بمباران کردند. شبکه تلویزیونی الجزیره نوشت خانهای در محله شمالی فلوجه، هدف بمباران هواپیماهای آمریکایی قرار گرفت و به گفته الجزیره داماد نیز در میان کشتهشدگان بود. این حادثه حداقل ۱۰ غیرنظامی کشته و ۱۷ زخمی داشته است.
مرور این رویدادها اثبات میکند که آمریکاییها عادتی دیرین در هدف قرار دادن مراسم عروسی با توجیه خطای نظامی و هدف قرار دادن شورشیان داشتند و این اهداف را تعمداً و برای ترساندن مردمان آن سرزمین پی میگیرند که اولین نتیجه آن مختلشدن زندگی عادی مردمان آن سرزمین است.
قدرتهای هژمون برای آنکه استیلای خود را حفظ کنند از منطق ارعاب و ترس پیروی میکنند. ارعاب خود بازوی حفاظتی برای این قدرتها ایجاد میکند که در نقطه اول اساساً اراده مبارزه و ایستادگی مقابل این قدرتها را از ملتها سلب میکند. منطقی که آمریکا در جنگها و نبردهای نظامی از آن پیروی میکنند، بر همین محور استوار است. آمریکاییها در جریان مداخلهجوییهایشان در منطقه غرب آسیا تعمداً مناطقی را هدف قرار میدادند که مردمان یک سرزمین را دچار هراس و ناچار به تسلیم کنند. رفتاری که صهیونیستها در منطقه دارند نیز تکرار همان الگو به شکل افراطی بهمنظور تبدیل خود به قدرتی هژمون است. این الگو به همان شکل با هدف قراردادن مناطق مسکونی در ایران در حال تکرار است. پیش از آنکه حمله به مناطق غیرنظامی، نتیجه مطلوب را برای آمریکاییها داشته باشد واقعیتهایی را برای ایران در حال نبرد روشن میکند. در گام اول استدلال افرادی که جنگ را فرصتی برای تبدیل ایران به بهشت و نجات آن تلقی میکردند و با این توجیه نبرد نظامی را عادیسازی میکردند، بلاموضوع کرد؛ چراکه ایران اکنون در بهترین حالت با نسخهای
ضعیفشده از الگوی حمله به عراق و افغانستان مواجه است که به جهت مقاومت ملت ایران اجرای به تمامه الگو ممکن نشده است. حمله به یک مراسم عروسی برای آنهایی که برای حمله به ترامپ فرش قرمز پهن کرده بودند، رسوایی تاریخی به جا گذاشت، برای همیشه نام آنان را در میان خائنان به وطن ثبت کرد و اثبات کرد که دشمنان یک ملت، نهفقط دشمن حکومت آنان که دشمن زندگی و حیات عادی آنها نیز به حساب میآیند. واقعیت بدون رتوش آمریکا را میبایست در عمل او و نه در گفتارهایش مشاهده کرد. منظور مقامات آمریکایی از خواست آنها برای آزادی ملت ایران، دقیقاً همان چیزی است که سهشنبهشب در سیریک رخ داد. برخلاف اظهارات آنها، در میدان عمل میان ملت ایران و حکومتش تفاوتی وجود ندارد؛ چراکه نزاع آنان نه بر سر حکومت ایران که بر سر منافعی است که اتفاقاً خواست ملت ایران نیز مانع جدی مقابل آن است.
در سمت دیگر ماجرا، یعنی ایجاد ارعاب و ترس میان مردم نیز توسط طرف آمریکایی محقق نخواهد شد، به جهت آنکه ایران طی ۴۷ سال گذشته و از زمان شروع نبرد همهجانبه در اسفندماه با علم به ماهیت دشمن آمریکایی و الگوی جنگی او از منطق مقاومت پیروی کرد. به همین جهت، هدف قرار دادن مناطق غیرنظامی و کشتن مردم عادی، برعکس دیگر ملتها به مثابه قوه محرکی برای ملت ایران عمل خواهد کرد و روحیه مقاومت و ایستادگی مقابل دشمن را در آنان تقویت خواهد کرد.
منبع: فرهیختگان