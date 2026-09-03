باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا گودرزی روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه لرستان به صورت ویدیوکنفرانس ضمن قدردانی از همکاری استاندار و مدیران استان در سرشماری کشاورزی و سرشماری آزمایشی سال گذشته، اظهار کرد: سرشماری سال ۱۴۰۵جدید و متفاوت است که در آن ابتدا دادههای اداری دستگاههای مختلف از جمله ثبت احوال، آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای دارای اطلاعات ثبتی در قالب فرآیندی مشخص گردآوری میشود و در اختیار مرکز آمار ایران قرار میگیرد.
وی افزود: مرکز آمار ایران بر اساس این دادهها، «ثبت آماری» را ایجاد میکند و پس از آن در مناطقی که نیاز به بررسی و تکمیل اطلاعات وجود داشته باشد مراجعه میدانی بهصورت هدفمند و محدود انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه در روش جدید خوداظهاری مردم دیگر مبنای اصلی سرشماری نخواهد بود ادامه داد: این تغییر رویکرد میتواند صرفهجویی بسیار قابل توجهی در هزینههای اجرای سرشماری ایجاد کند و در صورت پیشرفت مطلوب فرآیند، میزان صرفهجویی نسبت به سرشماریهای قبلی میتواند به بیش از ۹۰ درصد برسد که منفعت آن بهطور مستقیم متوجه مردم خواهد بود.
گودرزی بر ضرورت تکمیل و ارتقای کیفیت دادههای ثبتی در استانها تاکید کرد و گفت: دستگاههای متولی باید با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اطلاعات مربوط را در سامانههای ملی تکمیل کنند چراکه هرچه کیفیت دادههای ثبتی افزایش یابد نیاز به عملیات میدانی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
وی همچنین خواستار توجه ویژه به اطلاعات مربوط به روستاها شد و افزود: کیفیت دادهها در این مناطق باید با دقت بیشتری بررسی و تکمیل شود چراکه هرگونه نقص یا خطا در دادههای پایه میتواند در مراحل بعدی موجب ایجاد مشکل در برنامهریزی و تصمیمگیریهای استانی شود.
رئیس مرکز آمار ایران یکی دیگر از ویژگیهای رویکرد جدید را تغییر دوره زمانی سرشماریها عنوان کرد و گفت: با اجرای این روش، سرشماری الزاما به شکل ۱۰ سال یکبار انجام نخواهد شد و میتوان سرشماریها را در دورههای کوتاهتر از جمله یک یا دو ساله متناسب با نیازهای نظام تصمیمگیری انجام داد.
گودرزی با اشاره به پیشبینی آمار مربوط به جمعیت شناور اظهار کرد: اطلاعات مربوط به جمعیت شناور و جابجاییهای درون استانی تهیه خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مرکز آمار ایران را همراه و پشتیبان شوراهای برنامهریزی استانها دانست و گفت: بخشی از آمارهای استانی مانند نرخ تورم و بیکاری بهصورت مستمر و بهروز تولید میشود و برای سایر شاخصها نیز تلاش میکنیم فاصله زمانی تولید و انتشار آمار کاهش یابد.
رئیس مرکز آمار ایران همچنین از بهروزرسانی برخی آمارهای ناقص سالهای گذشته خبر داد و افزود: «آمارهای زودرس» نیز به سبد آماری اضافه شده است که در آن آمارهای اولیه برای کمک به نظام تصمیمگیری در اختیار مسئولان قرار میگیرد و پس از تکمیل فرآیند، آمار نهایی اعلام خواهد شد.
گودرزی با اشاره به اجرای مرحله دوم سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا از اول آبان ۱۴۰۵ و مشارکت دانشگاهیان و پژوهشگران در اجرای این طرح تصریح کرد: بیش از ۲۷ دستگاه اجرایی در این فرآیند همکاری دارند و مجموعهای از متخصصان در سراسر کشور پای کار آمدهاند تا این پروژه بزرگ در یک بازه زمانی معقول به سرانجام برسد.
وی ابراز امیدواری کرد این سرشماری با همکاری دستگاههای اجرایی به شکل مطلوب در کشور اجرا شود و استان لرستان نیز همانند دورههای گذشته از استانهای موفق در اجرای این طرح باشد.
منبع: ایرنا