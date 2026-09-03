باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های رسانه ملی درباره نحوه ارزیابی موفقیت رویداد ملی «ایران جان» گفت: از همان ابتدا شاخص ارزیابی ما تعداد تولیدات نبود، بلکه میزان تحقق اهدافمان بود، که در سند محتوایی «ایران جان» هر استانی مشخص شده است. در واقع، شاخص اصلی ما میزان تحقق اهداف سند محتوایی هر استان است. طبیعتاً اگر تعداد تولیدات مبتنی بر این شاخص‌ها باشد، اهداف کمی و کیفی مطلوب ما خواهد بود.

کیخا رضایتمندی مخاطب را یکی از اهداف رویداد ملی «ایران جان» دانست و تصریح کرد: در همه استان‌ها شاهد رضایتمندی بیش از ۷۵ درصد بوده‌ایم. میزان مخاطب نیز یکی از اهدافمان بود که بیش از ۶۶ درصد جذب مخاطب در همه استان‌ها داشته‌ایم. همچنین، افزایش آگاهی و شناخت مردم نسبت به آن استان جزو اهداف «ایران جان» بوده است.

معاون امور استان‌های رسانه ملی ادامه داد: ما باید در گام بعد اهدافمان را کیفی‌تر کنیم. یعنی حل مسئله یک استان باید برای ما یک هدف باشد. اکنون نسخه به روز شده این رویداد آماده است و در قزوین بخشی از این نسخه را پیاده کرده‌ایم. ان‌شاء‌الله از تبریز و پس از آن شاهد پیاده‌سازی نسخه جدید «ایران جان» باشیم.