باشگاه خبرنگاران جوان - در شرایطی که رویارویی ایران و آمریکا وارد مرحلهای چندلایه شده است، مجموعه تحولات اخیر نشان میدهد که پاسخ ایران صرفاً به واکنش نظامی محدود نمانده، بلکه در حوزههای عملیاتی، اطلاعاتی، ژئوپلیتیکی، اقتصادی و روانی نیز بر محاسبات طرف مقابل اثر گذاشته است.
همزمان، حفظ خدمات عمومی و تابآوری داخلی، ظرفیت کشور برای مدیریت فشارهای ناشی از جنگ را نشان میدهد.
هدف قرار گرفتن پایگاههای آمریکا در چند کشور منطقه، نشاندهنده برخورداری ایران از ظرفیت عملیاتی گسترده و توان اعمال فشار بر شبکه استقرار نیروهای آمریکایی است. استمرار عملیات در چند محور، امکان تمرکز کامل توان دشمن بر یک نقطه را کاهش داده و معادله بازدارندگی را از یک جغرافیای محدود فراتر برده است.
هدف قرار گرفتن محل اسکان فرمانده آمریکایی در پایگاه علیالسالم کویت، اهمیت توان اطلاعاتی و شناسایی ایران را برجسته میکند. عبور از اهداف عمومی و تمرکز بر نقاط مرتبط با فرماندهی، پیام روشنی درباره آسیبپذیری لایههای حساس استقرار نیروهای آمریکا در منطقه دارد.
بهکارگیری همزمان ظرفیتهای موشکی و پهپادی از نوع و مدلهای جدید و استمرار حملات در چند محور، انعطافپذیری عملیاتی ایران را نشان میدهد. تنوع ابزارهای پاسخ، شبکه دفاعی طرف مقابل را با تهدیدی چندلایه و پیچیده مواجه میکند.
هدف قرار گرفتن مواضع آمریکا در عراق، اردن، کویت و نقاط دیگر منطقه، نشان میدهد که جابهجایی جغرافیایی نیروها لزوماً به معنای خروج از دامنه پاسخ ایران نیست. هدف قرار گرفتن کمپ تیتین نیز در همین چارچوب، اهمیت خنثیسازی مسیرهای جایگزین استقرار و پشتیبانی آمریکا را برجسته میکند.
هدف قرار گرفتن مراکز راداری، سامانههای شناسایی، زیرساختهای لجستیکی و انبارهای تجهیزات، دامنه جنگ را از سطح برخورد مستقیم به سطح فشار بر زنجیره پشتیبانی گسترش میدهد. این رویکرد میتواند هزینه حفظ و تداوم عملیات برای طرف مقابل را افزایش دهد.
گزارشهای مربوط به اصابت موشکهای ایرانی به اهداف در اردن، اهمیت دیگری را برجسته کرده است: شبکههای پدافندی منطقه، با وجود برخورداری از لایههای مختلف، همچنان با چالش رهگیری تهدیدهای ترکیبی، پرتعداد و سریع مواجهاند. این وضعیت، هزینه تأمین امنیت پایگاهها و نیروهای آمریکا را افزایش میدهد.
افزایش قیمت گاز اروپا و گزارشهای مربوط به کاهش ذخایر راهبردی نفت آمریکا نشان میدهد که پیامدهای بحران تنها در میدان نظامی باقی نمانده و به بازار انرژی نیز منتقل شده است. جایگاه ایران در مجاورت تنگه هرمز، در این معادله یک ظرفیت مهم ژئوپلیتیکی و اقتصادی محسوب میشود.
بازگشت سریع خدمات عمومی، از جمله برق پس از آسیبهای ناشی از حملات، نشانهای از ظرفیت تابآوری زیرساختی کشور است. استمرار خدمترسانی در شرایط بحران، مانع از آن میشود که فشار نظامی به اختلال پایدار در زندگی روزمره مردم تبدیل شود.
تغییر لحن برخی پیامهای آمریکایی، از وعده مداخله خارجی به پرسش درباره چرایی شکل نگرفتن قیام در ایران، از منظر رسانهای معنادار است. این تغییر میتواند نشانهای از فاصله گرفتن برخی محاسبات اولیه آمریکا از پیامد اجتماعی و سیاسی مورد انتظار باشد.
گزارشهای مربوط به خروج، استعفا یا برکناری بیش از ۲۰ مقام ارشد نظامی آمریکا در دوره وزارت پیتر هگست، در صورت تأیید جزئیات، نشاندهنده فشارهای مدیریتی و سازمانی در ساختار نظامی این کشور است. استمرار جنگ، ثبات فرماندهی و هماهنگی در سطوح عالی را به مسئلهای مهم برای واشنگتن تبدیل میکند.
اعلام آژیر قرمز و اختلال در پخش زنده شبکههای تلویزیونی کویت، همزمان با نگرانی از حملات موشکی و پهپادی، نشان میدهد که آثار حضور نظامی آمریکا میتواند به محیط امنیتی کشورهای میزبان نیز منتقل شود. تداوم چنین وضعیتی، این پرسش را پررنگتر میکند که حضور نظامی آمریکا تا چه اندازه امنیت ایجاد میکند و تا چه اندازه ریسک را به کشورهای میزبان منتقل میسازد.
برآیند این ۱۱ مؤلفه، تصویری از دفاع چندلایه و فعال ایران ارائه میکند؛ دفاعی که در آن پاسخ نظامی، عمق عملیاتی، توان اطلاعاتی، فشار بر زیرساختهای پشتیبانی، به چالش کشیدن شبکه پدافندی، ظرفیت ژئوپلیتیکی انرژی، تابآوری داخلی و مدیریت میدان روانی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
پیام اصلی برای افکار عمومی روشن است؛ فشار نظامی علیه ایران یکطرفه و بدون هزینه برای طرف مقابل نیست. ایران در کنار حفظ ظرفیت دفاع از خود، توانسته است بخشی از هزینه و ریسک بحران را به شبکه نظامی، امنیتی و اقتصادی طرف مقابل منتقل کند.
از این منظر، امیدآفرینی به معنای نادیده گرفتن دشواریهای جنگ نیست؛ بلکه بر یک واقعیت راهبردی استوار است. کشور از ظرفیتهای متنوعی برای دفاع، استمرار خدمترسانی، مدیریت فشار و جلوگیری از تحمیل یکجانبه هزینههای بحران برخوردار است.
منبع: فارس