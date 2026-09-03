باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - شیخیزاده نماینده مجلس در رابطه با اهمیت طرح نشاندار کردن مالیاتها در حوزه نقش داشتن مردم در تعیین محل مصرف مالیات گفت: طرح نشاندار کردن مالیاتها نیز در تداوم هوشمندسازی نظام مالیاتی قرار دارد؛ جایی که ذیل طرح نشاندار کردن مالیاتها، برای مودیان این امکان را فراهم میکند که مودیان و صاحبان مشاغل مشمول تبصره ماده ۱۰۰، در انتخاب پروژههایی که منابع مالیاتی برای آنها هزینه میشود، نقش داشته باشند.
وی افزود: گام مهمی از سوی دولت در حوزه مردمیسازی تصمیمگیری در حوزه مصرف مالیات برداشته شده است و در این حوزه، اصلاح نظام مالیاتی در راستای اینکه مردم را در تصمیمگیری درباره تخصیص و مصرف مالیات مشارکت داده شود؛ انجام شده است.
او گفت:طرح نشاندار کردن مالیاتها دقیقاً با همین نگاه طراحی شده است تا حکمرانی مالیاتی را به مدلی شفاف، مردمی و مبتنی بر پاسخگویی تبدیل شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه طرح نشاندار کردن مالیاتها، مردم را از یک پرداختکننده صرف، به یک شریک در فرآیند توسعه تبدیل میکند؛ گفت: این طرح ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم دنبال میشود.
او گفت: ویژگی مهم این طرح آن است که هر مودی میتواند از میان پروژههای مشخص و معرفیشده، پروژه دلخواه خود را برای تخصیص مالیات پرداختی انتخاب کند. بنابراین، مالیات پرداختی مودی تنها در یک فرآیند کلی و غیرقابل مشاهده مصرف نمیشود، بلکه مسیر آن برای خود پرداختکننده روشنتر خواهد بود.
وی توضیح داد:اهمیت طرح نشاندار کردن مالیات در این است که مردم را از یک پرداختکننده صرف، به یک شریک در فرآیند توسعه تبدیل میکند. وقتی مودی خود انتخاب میکند که سهم مالیاتی او در کدام پروژه مصرف شود و سپس روند اجرای همان پروژه را مشاهده میکند، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی افزایش خواهد یافت. این موضوع میتواند انگیزه همراهی مردم با نظام مالیاتی و فرهنگ پرداخت مالیات را نیز تقویت کند.
وی افزود: طرح نشاندار کردن مالیاتها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است؛ زیرا منابع داخلی کشور با مشارکت و نظارت مستقیم مردم، در جهت رفع نیازهای واقعی و تکمیل پروژههای اولویتدار به کار گرفته میشود. در چنین شرایطی، تخصیص منابع از حالت غیرشفاف و غیرملموس خارج میشود و کارآمدی آن افزایش پیدا میکند.
او یادآور شد:در شرایط کنونی که کشور با محدودیت شدید منابع مالی و نیاز فوری به بازسازی زیرساختها مواجه است، نشاندار کردن مالیاتها میتواند به یک راهکار راهبردی برای افزایش بهرهوری منابع عمومی تبدیل شود. این سیاست با تکیه بر زیرساختهای الکترونیکی موجود مانند سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیک، قابلیت اجرای عملی و سریعی دارد و میتواند از همان ابتدا با شفافیت کامل، آثار توزیعی و اقتصادی خود را نمایان سازد.
شیخیزاده گفت: تجربه موفق کشورهای مختلف نشان داده است که مشارکت مردم در تخصیص منابع، علاوه بر افزایش کارایی، به افزایش داوطلبانه تمکین مالیاتی نیز منجر میشود؛ زیرا مردم وقتی ببینند مالیات آنها در جایی که خود خواستهاند هزینه میشود، انگیزه بیشتری برای پرداخت بهموقع و کامل آن پیدا میکنند.
او گفت: توسعه و نهادینهسازی نشاندار کردن مالیاتها در بودجههای سنواتی، گامی مؤثر در مسیر اصلاح ساختار بودجه، ارتقای کارایی هزینهکرد عمومی و تحکیم پیوند مردم و دولت در مدیریت منابع ملی خواهد بود.