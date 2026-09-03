نیرو‌های صهیونیستی روز پنجشنبه چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نیرو‌های صهیونیستی روز پنجشنبه چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند و با تانک و بولدوزر به برخی مناطق نفوذ کردند.

خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که یک تانک مرکاوا و یک بولدوزر نظامی D۹ وارد شهرک المنصوری شدند و مواضعی را در این منطقه هدف قرار دادند. همچنین خودرو‌های نظامی اسرائیل در حال انتقال کانتینر‌های بمب‌گذاری‌شده به سمت این منطقه مشاهده شدند.

در منطقه‌ای دیگر، نیرو‌های اسرائیلی وارد مزارع حلتا در شهرستان حاصبیا در استان نبطیه شدند، چند خانه را محاصره کردند و مانع خروج برخی ساکنان شدند.

بر اساس این گزارش، یک پهپاد اسرائیلی نیز دو بمب صوتی در جاده العزیه-المنصوری پرتاب کرد. همچنین نیرو‌های اسرائیلی بامداد پنجشنبه در شهرک‌های حداثا و وادی برعشیت اقدام به انفجار کردند و پهپاد‌های اسرائیلی بر فراز منطقه صور به پرواز درآمدند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها در مرز لبنان و اسرائیل با وجود تلاش‌های دیپلماتیک برای تثبیت اوضاع و تماس‌های آمریکا میان بیروت و تل‌آویو برای دستیابی به ترتیبات امنیتی و حل مسائل مرزی همچنان ادامه دارد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: حمله به لبنان ، جنوب لبنان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۳ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
رژیم تروریستی اپستینی صهیونی آمریکایی یک غده سرطانی در جهان
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