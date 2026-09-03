باشگاه خبرنگاران جوان - اجرای طرح‌های امنیت‌بخش پلیس فارس در سراسر استان منجر به انهدام باند سارقان سریالی منازل در شیراز، توقیف تانکر سوخت ۵۰ میلیاردی در مرودشت و کشف محموله‌های میلیاردی پارچه، لوازم دیجیتال، مواد روان‌گردان و کالا‌های قاچاق شد؛ در ادامه مهم‌ترین رویداد‌های انتظامی استان را می‌خوانید.

کشف ۳۵ هزار لیترگازوئیل فاقد مجوز درمرودشت

جانشین فرماندهی انتظامی مرودشت از کشف ۳۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در بازرسی از یک دستگاه کامیون تانکردار خبر داد.

سرهنگ رسول ایزدپناه گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مامورین پلیس بخش کامفیروز جنوبی و شمالی با همکاری مامورین شهرستان پاسارگاد در اتوبان شاهچراغ به یک دستگاه تریلی تانکردار مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو موفق شدند ۳۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کنند.

سرهنگ ایزدپناه با بیان اینکه ارزش سوخت کشف شده برابر نظر کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کشف ۳۵۰ گرم طلاجات مسروقه از منزل مالخر توسط پلیس آگاهی فارس

رئیس پلیس آگاهی استان از انهدام اعضای باند سارقان منزل و کشف مقادیر زیادی امول مسروقه در شیراز خبر داد.

سرهنگ محمود حافظی، در تشریح این خبر بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت سریالی منزل در سطح شهرستان شیراز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

او افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد اعضای باند عمدتاً با استفاده از دیلم و تخریب قفل وارد منازل شده و اقدام به سرقت طلاجات، وجه نقد، سکه و ... می‌کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان با بیان اینکه ماموران تحقیقات خود را آغاز و موفق شدند در این خصوص اعضای باند ۸ نفره سارقان و مالخر را شناسایی و طی چند عملیات آنان را دستگیر کنند.

سرهنگ حافظی با بیان اینکه در بازرسی از منزل مالخر ۳۵۰ گرم طلاجات مسروقه کشف شد، عنوان داشت: سارقان در بازجویی اولیه به ۳۰ فقره سرقت منزل اعتراف کردند و پس از سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.

کشف پارچه‌های ۴۰ میلیاردی فاقد مجوز در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از توقیف یک دستگاه اتوبوس و کشف پارچه‌های فاقد مجوز به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی بیان کرد: ماموران این فرماندهی هنگام کنترل محور مواصلاتی بندرعباس به لارستان به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران در بازرسی از اتوبوس، ۳۰ طاقه پارچه فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده بنا بر اعلام نظر کارشناسان، ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: راننده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فن‌های خنک کننده به بازار نرسید

فرمانده انتظامی شهرستان فراشبند از کشف محموله قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ عظیم شریفی گفت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مقابله با قاچاق کالا و ارز، مامورین پلیس آگاهی حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک سواری پراید مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۲۴ عدد فن خنک کننده گیمینگ، ۴۰ عدد سویچر و مقادیری کالای فاقد مجوز دیگر را کشف شد.

سرهنگ شریفی با بیان اینکه ارزش محموله مکشوفه از سوی کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیری سارقان کابل برق و مخابرات در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از دستگیری ۲ سارق کابل برق و مخابرات و کشف ۱۸ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل برق و مخابرات در سطح شهرستان، بررسی موضوع جهت دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران دایره تجسس کلانتری ۱۱ روزبه پس از حضور در صحنه سرقت با بررسی میدانی و سرنخ‌های به دست آمده موفق به شناسایی ۲ سارق کابل برق و مخابرات شده و با بکارگیری شگرد‌های پلیسی و هماهنگی قضایی آنها را دستگیر کردند.

سرهنگ مزارعی تصریح کرد: متهمین در تحقیقات صورت گرفته به ۱۸ فقره سرقت اعتراف کردند و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد از شهروندان خواست با رعایت نکات امنیتی و توجه به هشدار‌های انتظامی در صورت مشاهده موارد مشکوک با شماره ۱۱۰ تماس و سریعا موضوع را گزارش دهند.

کشف کالای قاچاق ۱۰ میلیاردی در خفر

فرمانده انتظامی خفر از کشف کالای قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحیم رضایی‌زاده در تشریح این خبر اظهار داشت: مأموران انتظامی این شهرستان پس از برپایی تور ایست و بازرسی و کنترل محور‌های مواصلاتی موفق به توقیف ۳ دستگاه خودرو و کشف ۱۲ بسته غذای حیوانات خانگی و ۳ دستگاه اسپلیت و تلویزیون خارجی قاچاق شدند.

سرهنگ رضایی‌زاده با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: رانندگان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

توزیع کننده شیشه در داراب، نقره داغ شد

فرمانده انتظامی داراب گفت: با تلاش مامورین پلیس، باند اصلی تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه در این شهرستان منهدم شد.

سرهنگ سید رحمان هاشمی در تشریح جزئیات این خبر بیان نمود: در پی رصد‌های اطلاعاتی صورت گرفته بر روی یک باند توزیع موادمخدر صنعتی در سطح شهرستان، مامورین دایره تجسس کلانتری ۱۲ این فرماندهی موفق به شناسایی مخفیگاه اعضای این باند در یکی از محلات شدند.

او ادامه داد: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی قضایی به مخفیگاه این سوادگران مرگ اعزام و در یک اقدام منسجم و غافلگیرانه ۲ نفر از اعضای این باند را دستگیر و ۶۵۰ گرم موادمخدر شیشه در بسته‌های آماده فروش و دیگر ابزار بسته بندی را کشف کردند.

سرهنگ هاشمی با بیان اینکه متهمین برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند، اظهار داشت: پلیس در زمینه مبارزه با مواد مخدر بدون اغماض و با جدیت با سوداگران مرگ مبارزه می‌کند.

کشف ذغال فاقد مجوز در مرودشت

جانشین فرماندهی انتظامی مرودشت از کشف ۲ تن و ۹۰۰ کیلوگرم ذغال فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رسول ایزدپناه در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی کناره با اقدامات فنی از دپوی زغال در یکی از انبار‌های حوزه استحفاظی مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران با هماهنگی قضایی به محل دپو اعزام شدند و از انبار مذکور، ۲ تن و ۹۰۰ کیلوگرم ذغال فاقد مجوز را کشف کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی مرودشت با بیان اینکه برابر نظریه کارشناسان، ارزش ذغال‌های کشف شده، ۹ میلیارد ریال برآورد شده است، گفت: در این خصوص یک نفر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

سرقت در پاسارگاد و کشف در خرامه

فرمانده انتظامی خرامه از کشف یک سواری پراید سرقتی در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ داریوش انصاری اظهار داشت: عوامل گشت انتظامی این فرماندهی هنگام گشت زنی هدفمند در حوزه استحفاظی به یک خودرو پراید که در یکی از محلات این شهرستان پارک بود مشکوک شدند.

او بیان داشت: با استعلام به عمل آمده توسط عوامل گشت مشخص شد خودرو سابقه سرقت از شهرستان پاسارگاد دارد.

فرمانده انتظامی خرامه با بیان اینکه خودرو به پارکینگ دلالت و تلاش برای دستگیری سارق ادامه دارد، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعا از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

توقیف تیبا حامل کفش و پوشاک قاچاق در شیراز

جانشین فرمانده انتظامی شیراز از کشف انواع کفش و پوشاک قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ فرهام عسکری، اظهار داشت: ماموران یگان امداد حین گشت‌زنی در یکی از محور‌های اصلی این شهر به یک سواری تیبا مشکوک و با اقدامات فنی و تخصصی آن را توقیف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۵۶ جفت کفش و ۱۵۹ ثوب انواع پوشاک خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

کشف قرص‌های متادون در لامرد

فرمانده انتظامی لامرد از دستگیری ۲ نفر فروشنده قرص‌های روان گردان از نوع متادون در سطح شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان، اظهار داشت: در راستای برخورد با سوداگران مواد مخدر و روان گردان، ماموران با اقدامات فنی موفق به توقیف یک سواری پژو شدند.

او افزود: ماموران با اقدامات فنی و پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از سواری پژو و یک منزل مسکونی ۵ هزار و ۴۰۰ عدد انواع قرص‌های روان گردان متادون و ترامادول را کشف و ۲ نفر متهم را نیز دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با اشاره به اینکه فروش قرص‌های روان گردان با هدف ضربه زدن به بنیان خانواده‌ها صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: پلیس در برخورد با اینگونه جرائم با قاطعیت وارد عمل شده و با عاملین پخش و فروش مواد مخدر به شدت برخورد خواهد کرد.

کشف کالای خارجی قاچاق در مهر

فرمانده انتظامی شهرستان مهر از توقیف یک دستگاه وانت آریسان و کشف انواع کالای خارجی قاچاق در این شهرستان، خبر داد.

سرهنگ نصراله دهقان اظهار داشت: ماموران پاسگاه انتظامی وراوی شهرستان مهر حین گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه وانت آریسان حامل بار مشکوک و آن را متوقف کردند.

او با اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو مذکور تعداد زیادی نسکافه، تمر هندی، کمپوت، شکلات، چای و شربت خارجی قاچاق کشف شد، ادامه داد: برابر اعلام کارشناسان ارزش کالا‌های مکشوفه ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است و راننده پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

توقیف خودرو حامل سوخت خارج از شبکه درخرامه

فرمانده انتظامی شهرستان خرامه از توقیف یک دستگاه وانت نیسان حامل ۲ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع خبر داد.

سرهنگ داریوش انصاری بیان داشت: ماموران انتظامی خرامه حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان حامل سوخت مشکوک و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۲ هزار و ۴۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف و راننده به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی خرامه اظهار داشت: طرح برخورد با قاچاق در دستور کار پلیس می‌باشد و افرادی که بخواهند به صورت غیرقانونی اقدام به قاچاق کالا نمایند با برخورد قاطع پلیس رو‌به‌رو خواهند شد.