رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از برداشت بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از شالیزار‌های استان در شهرستان‌های مختلف خبر داد، گفت: ۸۵ درصد شالیزار‌های گیلان برداشت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -صالح محمدی اظهار کرد: از ۲۳۸ هزار شالیزار در گیلان، تاکنون ۲۰۲ هزار و ۳۰۰ هکتار معادل ۸۵ درصد برداشت شده است و بقیه زمین‌های کشاورزی هم با توجه به شرایط آب و هوایی به تدریج در حال برداشت هستند.
 
وی با بیان اینکه ۹۷ درصد شالیزار‌های گیلان در مرحله رسیدگی قرار دارند، از کشاورزان خواست با توجه به شرایط آب و هوایی و بارش باران، هرچه زودتر محصول برنج زمین‌های خود را برداشت کنند.
 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به کشت دیرتر برنج در مناطق جنوبی استان به ویژه شهرستان رودبار به دلیل شرایط اقلیمی، گفت: برداشت شالیزار‌ها در بخش‌های محدودی از این شهرستان هم آغاز شده است.
 
صالح محمدی توصیه کرد: کشاورزان گیلانی برای رونق اقتصاد خانوار‌های خود، پس از برداشت محصول برنج، کشت دوم محصولات کشاورزی مانند سبزیجات برگی و غده‌ای، باقلا، پرورش راتون و گیاهان علوفه‌ای را آغاز کنند.

 

برچسب ها: برنج ، کشاورزی‌
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