بزرگ‌ترین تم‌پارک ایران با هدف توسعه فضا‌های تفریحی و ایجاد نشاط عمومی، با حضور جمعی از مسئولان حوزه گردشگری در مجموعه ارم تهران به بهره‌برداری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - بزرگ‌ترین تم‌پارک ایران در مجموعه ارم تهران با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مشارکت بخش خصوصی و ابزار‌های نوین تأمین مالی به بهره‌برداری رسید.

علی‌اصغر شالبافیان، معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در آیین افتتاح این مجموعه اظهار کرد: در دو سال اخیر تعداد قابل‌توجهی از پروژه‌های گردشگری و هتلی به بهره‌برداری رسیده و روند افتتاح پروژه‌ها همچنان ادامه دارد.

وی افزود: پروژه‌هایی مانند تم‌پارک ارم علاوه بر جنبه اقتصادی، تأثیر مستقیمی بر نشاط عمومی دارند و می‌توانند فضا‌های تفریحی جدیدی برای مردم ایجاد کنند.

شالبافیان با اشاره به ظرفیت دارایی‌های موجود کشور گفت: برای ایجاد یک مجموعه گردشگری الزاماً به تزریق منابع مالی سنگین نیاز نیست و می‌توان با تصمیم‌گیری درست و مولدسازی دارایی‌های موجود، ظرفیت‌های جدیدی در حوزه گردشگری ایجاد کرد.

معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی همچنین از استفاده از ابزار‌های نوین تأمین مالی در این پروژه خبر داد و گفت: تم‌پارک ارم از نخستین پروژه‌های گردشگری است که با همکاری نظام بانکی و استفاده از اوراق گواهی سپرده تأمین مالی شده است.

وی با اشاره به حمایت‌های جدید از سرمایه‌گذاران گردشگری بیان کرد: مشوق‌هایی برای واردات تجهیزات گردشگری و تفریحی از جمله معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی در نظر گرفته شده است که می‌تواند روند اجرای پروژه‌های بزرگ این حوزه را تسهیل کند.

در ادامه، محمدحسین پورتقی، مدیرعامل شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی بنیاد مستضعفان، با بیان اینکه گردشگری تنها به اقامت و حمل‌ونقل محدود نمی‌شود، گفت: گردشگری یک حس است و هرجا بتوان برای مردم تجربه و حس خوب ایجاد کرد، یک اقدام گردشگرانه انجام داده‌ایم.

وی افزود: مجموعه سیاحتی بنیاد مستضعفان با هدف توسعه فضا‌های گردشگری، زمینه مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرده و در برخی پروژه‌ها زیرساخت و فضا از سوی بنیاد و ایده‌پردازی و اجرا از سوی بخش خصوصی انجام شده است.

پورتقی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری ایران اظهار کرد: کشور از نظر جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی کمبودی ندارد و آنچه نیاز است، توجه بیشتر، همدلی و ایجاد جریان مستمر سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری است.

مدیرعامل شرکت سیاحتی بنیاد مستضعفان همچنین از توسعه فعالیت‌های این مجموعه در حوزه بوم‌گردی خبر داد و گفت: پلتفرم بوم‌گردی این مجموعه در مهرماه رونمایی خواهد شد.

وی تأکید کرد: توسعه گردشگری می‌تواند علاوه بر ایجاد نشاط و اشتغال، به افزایش گردش مالی و درآمد ارزی کشور نیز کمک کند.

برچسب ها: پارک ارم ، مجموعه تفریحی
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