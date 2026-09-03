دولت انگلیس روز پنجشنبه کاردار روسیه در لندن را در پی ادعای آلمان احضار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دولت انگلیس روز پنجشنبه کاردار روسیه در لندن را در اعتراض به آنچه تلاش برای حمله به فرودگاه لایپزیگ آلمان خواند، احضار کرد.

سخنگوی اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد این اقدام پس از آن صورت گرفت که آلمان رسماً روسیه را مسئول تلاش برای حمله پهپادی به فرودگاه لایپزیگ در اوایل اوت معرفی کرد.

پیش از انگلیس، اتحادیه اروپا، فرانسه، لهستان و چند کشور دیگر نیز دیپلمات‌های ارشد روسیه را در ارتباط با این حادثه احضار کرده بودند.

مقام‌های آلمانی مدعی شده‌اند روز ۴ اوت یک پهپاد مجهز به مواد منفجره را در نزدیکی یک فروند هواپیمای آنتونوف اوکراینی در فرودگاه لایپزیگ شناسایی کردند و توانستند آن را از کار بیندازند. این هواپیما برای انتقال تسلیحات به اوکراین مورد استفاده قرار می‌گرفت.

الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان این تلاش را بخشی از «الگوی گسترده‌تر عملیات ترکیبی روسیه در اروپا» دانسته است.

منبع: گاردین