فرمانده کل سپاه در پیامی گفت: سپاه و سایر نیرو‌های مسلح پاسدار حرمت خون شهدای کوهستک و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیام سرلشکر وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به خانواده‌های معظم و صبور شهیدان والامقام حمله جنایتکارانه رژیم جنایت‌پیشه آمریکا به مجلس عروسی در منطقهٔ مظلوم کوهستک به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

خانواده‌های معظم و صبور شهیدان والامقام حمله جنایتکارانه و تروریستی رژیم متجاوز و جنایت‌پیشه آمریکا به مجلس عروسی در منطقهٔ مظلوم کوهستک استان هرمزگان

سلام علیکم.

بار دیگر چهرهٔ خبیث و اهریمنی آمریکا، در اقدامی تروریستی و ضدانسانی، با هدف زدودن شادی و نشاط از صحنه زندگی ملت شریف ایران و ایجاد رعب و وحشت در شهروندان غیرنظامی بی‌گناه، در معرض جهانیان نمایان شد. این جنایت هولناک که در حریم امن میهن عزیزمان و در میان جمعی از زنان، مردان و کودکان معصوم در یک جشن عروسی رخ داد، نشان‌دهندهٔ عمق دشمنی و کینهٔ دیرینهٔ دشمنان انقلاب و نظام اسلامی و عجز و ناتوانی آنان برابر بلندای ایستادگی و اراده پولادین مردمان این سرزمین است.

اینجانب، این ضایعهٔ جانگداز و تأسف‌بار را به محضر حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، ملت بزرگ ایران و به ویژه شما خانواده‌های داغدار و متألم این جنایت بزرگ، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

بی‌گمان، خون پاک این شهیدان مظلوم که در اوج بی‌گناهی و مظلومیت، به دست جنایتکاران تاریخ و اشقیای زمانه در خاک و خون غلتیدند، هرگز بی حساب نخواهد ماند و قطعاً گریبان عاملان و آمران این جنایت فجیع را خواهد گرفت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیرو‌های مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران، پاسدار حرمت خون این عزیزان و دیگر شهدای اقتدار ایران اسلامی در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم امریکایی صهیونی بویژه نبرد هرمز بوده و با قدرت و صلابت هرچه تمام‌تر، حافظ امنیت و آرامش ملت و مملکت اسلامی خواهند بود.

از درگاه خداوند متعال برای همهٔ شهیدان این حادثهٔ غم انگیز، علو درجات و همنشینی با پیامبر اعظم (ص) و خاندان مطهر آن حضرت و برای بازماندگان و شما خانواده‌های معظم، صبر، شکیبایی و سکینه قلبی توام با ثبات قدم مسئلت داریم.

یاد و خاطرهٔ آنان همواره در حافظه تاریخی ملت ایران زنده و جاوید خواهد ماند.

سرلشکر پاسدار احمد وحیدی

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

برچسب ها: سپاه پاسداران ، فرمانده کل سپاه ، جنگ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۹ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
ما مردم شهرستان اهرم استان بوشهر کشاورز هستیم جنگ تحمیلی با آمریکا و اسرائیل جنایتکار به شهرستان اهرم استان بوشهر نیاورید 😭😭
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۳ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
دشمن در جنگ روانی بدنبال عکس العمل های هیجانی و تصمیمات لحطه ایی شدید و بدون تفکر ما میکردد ، تا دست توجیه خود را برای جوابی شدید تر باز کند.
۳
۰
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Canada
ناشناس
۱۷:۰۷ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
یکی به فکر سفره ما هم باسد
۳
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
گور بابای مذاکره
ازبین ببرید اسراییل حرومی رو
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۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۲
ما در برابر مقابله تجاوز و حمله آمریکا به کشورمان بمب اتمی نیاز داریم، نه مذاکره و گفت وگو

سئوال بنده این است که نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در کشورهای عربی جنایتکار چه غلطی می کنند؟ حضور نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار در کشورهای عربی 100درصد فقط به خاطر مبارزه و جنگ علیه ایران است و هم غارت نفت منطقه بوده است
آمریکا ثابت کرده قابل اعتماد نیست.
ترامپ ثابت کرده قابل اعتماد نیست.
۱۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
خوشم میاد ارتش و سپاه ذره ای مقابل ترامپ ‌و دار و دسته اش انعطاف نشون نمی دن ، دمتون گرم افسارشون کنید ببندید به میخ تویله ، خرفت حرومزاده کارش کشیده به لاف زدن درباره تنگه هرمز توی مصاحبه ها ، مردم و کشورها هم که خر نیستن می بینن تنگه هرمز دست ایرانه ، خوب ارتش و سپاه دارن آخر عمر کثیفش تحقیرش می کنن . زنده باشید
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۵
ماشاءالله نیروهای نظامی ما خیلی قوی شجاع و غیور هستند
ترامپ و کشورهای عربی نمی‌خواهند مدیریت تنگه هرمز در دست ایران باشد
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