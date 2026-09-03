باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه سفر معاون رئیس‌جمهور به چهارمحال‌وبختیاری، افشین با حضور در شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و استارتاپی استان، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، محصولات و مسائل این مجموعه‌ها قرار گرفت.

این بازدید نزدیک به سه ساعت به طول انجامید و مسائل شرکت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های فناورانه استان مورد بررسی قرار گرفت.

حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باید به حل مسائل واقعی استان منجر شود

در نشست ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان چهارمحال‌وبختیاری، استاندار بر تکمیل زنجیره‌های تولید و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های اقتصادی استان تأکید کرد.

جعفر مردانی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌هایی همچون آبزی‌پروری، بادام، گیاهان دارویی و منابع طبیعی گفت: ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری به این حوزه‌ها می‌تواند ارزش افزوده، اشتغال و رونق اقتصادی بیشتری برای استان ایجاد کند.

۵۰ درصد منابع حمایتی معاونت علمی به زنجیره‌های ارزش اختصاص می‌یابد

وی در این نشست اعلام کرد : برای زنجیره‌های ارزش استان آمادگی تخصیص اعتبارات قابل توجه وجود دارد و چهارمحال‌وبختیاری باید طرحی جامع، منسجم و نتیجه‌محور ارائه کند.

افشین همچنین بر تعیین شاخص‌های کمی و کیفی برای هر زنجیره تأکید کرد: تا میزان اثرگذاری حمایت‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش مصرف آب و انرژی و ارتقای کیفیت محصولات قابل اندازه‌گیری باشد.

جمع‌بندی سفر از پژوهش تا تبدیل دانش به ثروت

در بخش دیگری از این نشست، معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ظرفیت پژوهشی استان، دانشگاه‌ها و پژوهشگران چهارمحال‌وبختیاری را به استفاده فعال‌تر از منابع ملی پژوهش و فناوری فراخواند و گفت حمایت از حوزه‌های علمی نوظهور، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است.

وی همچنین حل مسئله مسکن نخبگان تا پایان دولت چهاردهم را از اولویت‌های بنیاد ملی نخبگان دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش دغدغه‌های زندگی و فعالیت نخبگان تأکید کرد.

نخبه‌ای که وارد دستگاه اجرایی می‌شود باید مسیر‌ها را تغییر دهد

جعفر مردانی استاندار چهارمحال‌وبختیاری در نشست نخبگان، استعداد‌های برتر، اساتید، کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان با حضور حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، شناسایی و ساماندهی نخبگان، نگهداشت سرمایه انسانی و استفاده از توان علمی آنان برای حل مسائل واقعی استان را سه اولویت مدیریت استان عنوان کرد.

مردانی گفت: سرمایه اصلی چهارمحال‌وبختیاری تنها منابع طبیعی نیست، بلکه جوانان، پژوهشگران و نخبگانی هستند که باید در مسیر توسعه استان نقش‌آفرین باشند.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم شدن زمینه اشتغال، مسکن و فعالیت تخصصی نخبگان افزود: مسائل واقعی استان در حوزه‌های آب، انرژی، کشاورزی، محیط زیست، صنعت، گردشگری و حمل‌ونقل باید در اختیار جامعه علمی قرار گیرد تا دانش و ایده‌های نخبگان از مرحله نظریه عبور کرده و به محصول، اشتغال و تجاری‌سازی برسد.

مردانی همچنین اختصاص خط اعتباری ویژه برای طرح‌های پیشران، تشکیل کارگروه مشترک میان استانداری و معاونت علمی و مشارکت نخبگان استان در پروژه‌های ملی را از مطالبات مشخص چهارمحال‌وبختیاری عنوان کرد.

از ماندگاری نخبه تا ماندگاری ارزش، چهارمحال‌وبختیاری حالا به دنبال تبدیل ظرفیت علمی خود به زنجیره‌های واقعی تولید و ثروت است.