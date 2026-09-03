در حال حاضر صنعت داروسازی ایران بیش از ۹۸ درصد از داروهای بازار را تولید می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - دارو سازی یکی از قدیمی‌ترین علوم و فعالیت‌های بشر می‌باشد که انسان برای حفظ سلامتی و ارتقا سطح کیفی زندگی به شدت به آن وابسته است. ابوبکرمحمد بن زکریای رازی فیلسوف و شیمیدان برجسته ایرانی بود. 

ایران همیشه پیشرو در علم داروسازی است و علی رغم اعمال تحریم‌های مختلف توانسته بیش از ۹۸ درصد از داروهای مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید کند و از این رو سبب صرفه جویی ارزی شده است.

مهدی پیر صالحی رئیس سازمان غذا و دارو در این زمینه گفت: صنعت داروسازی تاب آوری و توانمندی خود را در دوران جنگ نشان داده است. به گفته وی، با شرایط سخت و حمله دشمن به شرکت‌های تولیدی، صنعت دارو به کار خود ادامه داده تا دارو را در داروخانه به دست مردم برسانند.

وی تاکید کرد: امروز جامعه داروسازی ایران، از استاد و پژوهشگر و دانشجو تا داروساز داروخانه، متخصص تحقیق و توسعه، تولید، کنترل کیفیت، امور رگولاتوری و زنجیره تأمین، سرمایه‌ای بزرگ برای فردای سلامت کشور است. آینده نظام دارویی را نه تنها در ساختمان‌ها و خطوط تولید، که در ذهن و توان همین انسان‌ها باید جست‌وجو کرد؛ انسان‌هایی که دانش را به محصول، تجربه را به راه‌حل و مسئولیت را به سلامت تبدیل می‌کنند.

پیرصالحی تاکید کرد: کیفیت دارو از نخستین لحظه طراحی و توسعه آغاز می‌شود و در تولید، کنترل کیفیت، نگهداری، توزیع و سرانجام در پایش ایمنی و اثربخشی پس از ورود به بازار ادامه پیدا می‌کند.

 

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برچسب ها: ارز دارویی ، کمبود دارویی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۰ ۱۳ شهريور ۱۴۰۵
از افزایش تا ۳۰۰ درصدی دارو هم گزارش دهید.
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