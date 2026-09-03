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رئیسعلی دلواری؛ نماد ایستادگی در برابر استعمار + فیلم

رئیسعلی دلواری در برابر تهدید و تطمیع انگلیس ایستاد، اما سرانجام با خیانت عوامل داخلی به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود اعلام بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول، نیرو‌های روس و انگلیس وارد کشور شدند و جنوب ایران به یکی از کانون‌های تجاوز بریتانیا تبدیل شد. در چنین شرایطی، رئیسعلی دلواری با حمایت علمای جنوب و مردم تنگستان به مقابله با نیرو‌های انگلیسی پرداخت و در برابر پیشنهاد ۴۰ هزار پوندی برای پایان مقاومت نیز تسلیم نشد؛ مقاومتی که در نبرد دلوار شکست سنگینی به نیرو‌های انگلیسی تحمیل کرد.

وقتی تهدید و تطمیع نتیجه نداد، انگلیسی‌ها به نفوذ و استفاده از عوامل داخلی روی آوردند و رئیسعلی دلواری سرانجام به دست یک عامل نفوذی به شهادت رسید. روایت او تنها داستان یک مبارز نیست؛ یادآور این واقعیت تاریخی است که ضعف دولت مرکزی و بی‌توجهی به نیرو‌های مقاومت داخلی، راه را برای نفوذ بیگانگان و پیامد‌های سنگینی، چون قحطی و بحران اجتماعی هموار کرد.

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