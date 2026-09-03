معاون درمان بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود گفت: تصادف تیبا و کامیون در محور مجن-شاهرود منجر به فوت رییس و ۲ نفر از کارکنان حوزه هنری شاهرود شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین امیری معاون درمان بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود گفت: ظهر امروز ۲ تصادف در محور‌های شاهرود رخ داد که هفت مصدوم داشت.

وی ادامه داد: یکی از هفت مصدوم انتقالی به این بیمارستان بر اثر ۲ تصادف در محور‌های شاهرود، به دلیل وخامت حال در بیمارستان جان باخت و ۶ مصدوم دیگر تحت نظر هستند.

وی افزود: تصادف تیبا و کامیون در جاده مجن-شاهرود مقابل شرکت سیمان ۲ فوتی در صحنه و ۲ مصدوم داشت که مصدومان برای پیگیری درمان به مرکز درمانی منتقل شدند و یکی از آنان به دلیل وخامت حال و با وجود تلاش کادر درمان، در بیمارستان جان باخت.

سه فوتی تصادف تیبا و کامیون ۲ مرد و یک خانم از کارکنان حوزه هنری بودند که مصطفی واحدی رییس حوزه هنری شاهرود، محمدرضا عبادیانی کارگردان تئاتر و عشرت‌سادات میرحسینی از کارکنان این اداره بودند.

بنا به پیگیری‌های ایرنا از روابط‌عمومی حوزه هنری استان سمنان، رییس و دو نفر از کارکنان حوزه هنری شاهرود در حال بازگشت از ماموریت خود از استان گلستان بودند که در مسیر بازگشت تصادف کردند.

افزایش شمار فوتی‌ها طی ۲ تصادف در شاهرود به ۶ نفر/ مرگ سه هنرمند

واژگونی سواری تویوتا در کیلومتر ۱۵ شاهرود- دامغان سه فوتی و پنج مصدوم داشت که مصدومان شامل ۲ کودک، یک خانم و ۲ مرد تحت نظر و در حال دریافت خدمات درمانی هستند.

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پیشتر گفته بود: دو تصادف در محور‌های شاهرود در شرق استان سمنان شامل واژگونی سواری تویوتا در کیلومتر ۱۵ شاهرود- دامغان (مقابل مجتمع دامداری) و حادثه دیگر مربوط به تصادف تیبا و کامیون در جاده شاهرود - مجن مقابل شرکت سیمان هفت مصدوم و پنج فوتی داشت.