باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی رئیس اداره محیط زیست شهرستان آستارا گفت: بخشی از درختان کاج در محدوده باغ پرندگان آستارا دقایقی پیش دچار آتش‌سوزی شد که نیرو‌های آتش‌نشانی برای مهار و اطفای حریق در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از اعلام وقوع آتش‌سوزی، نیرو‌های اداره محیط زیست، اداره منابع طبیعی، آتش‌نشانی و همیاران طبیعت آستارا در محل حادثه حضور یافته و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، این آتش‌سوزی در ۲ هکتار از درختان کاج محدوده باغ پرندگان رخ داده است و عملیات برای جلوگیری از گسترش حریق انجام شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان آستارا ادامه داد: علت وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارت احتمالی هنوز مشخص نیست و موضوع پس از بررسی کارشناسان و دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد.

سلامی به مردم توصیه کرد: از آتش افروزی و رها کردن آتش در محل‌های مختلف طبیعت و ... به شدت خودداری نمایند تا برای مردم، حیوانات حیات وحش و موجودات زنده پیرامونی آنها مشکلی پیش نیاید.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان آستارا تأکید کرد: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در زمان وقوع حریق در مناطق طبیعی، نقش مهمی در کنترل سریع آتش و جلوگیری از گسترش آن دارد.