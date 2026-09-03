بخشی از درختان کاج در محدوده باغ پرندگان آستارا دچار آتش‌سوزی شد که نیرو‌های آتش‌نشانی برای مهار در محل حاضر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوانمحمدرضا سلامی رئیس اداره محیط زیست شهرستان آستارا گفت: بخشی از درختان کاج در محدوده باغ پرندگان آستارا دقایقی پیش دچار آتش‌سوزی شد که نیرو‌های آتش‌نشانی برای مهار و اطفای حریق در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از اعلام وقوع آتش‌سوزی، نیرو‌های اداره محیط زیست، اداره منابع طبیعی، آتش‌نشانی و همیاران طبیعت آستارا در محل حادثه حضور یافته و عملیات مهار و اطفای حریق را آغاز کردند.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، این آتش‌سوزی در ۲ هکتار از درختان کاج محدوده باغ پرندگان رخ داده است و عملیات برای جلوگیری از گسترش حریق انجام شد.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان آستارا ادامه داد: علت وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارت احتمالی هنوز مشخص نیست و موضوع پس از بررسی کارشناسان و دستگاه‌های مسئول اعلام خواهد شد.

سلامی به مردم توصیه کرد: از آتش افروزی و رها کردن آتش در محل‌های مختلف طبیعت و ... به شدت خودداری نمایند تا برای مردم، حیوانات حیات وحش و موجودات زنده پیرامونی آنها مشکلی پیش نیاید.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان آستارا تأکید کرد: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی در زمان وقوع حریق در مناطق طبیعی، نقش مهمی در کنترل سریع آتش و جلوگیری از گسترش آن دارد.

برچسب ها: آتش‌سوزی جنگل ، محیط زیست
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