پکن ضمن محکومیت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، خواستار لغو فوری تحریم‌های اعمال‌شده علیه شرکت‌ها و شهروندان چینی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت بازرگانی چین در واکنش به تحریم‌های آمریکا علیه ایران از واشنگتن خواست تا فورا «رویه‌های نادرست» خود را اصلاح کند.

وزارت بازرگانی چین همچنین از آمریکا خواست تا تحریم‌های اعمال شده علیه شرکت‌ها و شهروندان چینی را لغو کند. پیش از این، چین هشدار داده بود که گسترش تحریم‌های آمریکا علیه نهاد‌ها و افراد مرتبط با ایران، از جمله برخی از ساکنان چین، نباید همکاری این کشور با تهران را مختل یا تضعیف کند.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، تایید کرد که همکاری بین چین و ایران مطابق با قوانین بین‌المللی است و تاکید کرد که پکن با توجه به این تحریم‌ها، «قاطعانه از منافع خود دفاع خواهد کرد».

چین یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران است که بیشتر صادرات نفت ایران را خریداری می‌کند. این مواضع پس از آن مطرح می‌شود که وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه اوت گذشته اعلام کرد که در راستای تلاش واشنگتن برای تشدید حلقه اقتصادی پیرامون ایران و تهدید کشور‌هایی که همچنان از آن حمایت می‌کنند، تحریم‌هایی را علیه نزدیک به ۶۰ نهاد مرتبط با ایران، از جمله چندین نهاد در چین، اعمال می‌کند.

منبع: المیادین

برچسب ها: تحریم ایران ، تحریم چین
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