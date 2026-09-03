شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اعطای تسهیلات وام بنیاد مسکن در شهرستان کازرون ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام مسکن روستایی فرصتی است برای تقویت زیرساخت مسکن که دولت در روستا‌ها برای یا تسهیل ساخت یا بازسازی واحد‌های مسکونی در نظر گرفته است. اما مدتی است پرداخت این تسهیلات در شهرستان کازرون استان فارس به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای متقاضیان به وجود آورده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام اینجانب از شهرستان کازرون شهر بالاده روستای سیریزجان به شما پیام می‌دهم. بعد از کلی دوندگی در ادارات بنیاد مسکن و بانک‌ها با هزار تا مشکل تونسیتیم وام بنیاد مسکن را با همه مدراک کامل در بانک رفاه مرکزی کازرون ثبت کنیم، اما قریب به دو ماه هست که پیگیری‌های ما در بانک رفاه این شهرستان به نتیجه نرسیده است. با این شرای اقتصادی لطفا پیگیری کنید.

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برچسب ها: وام مسکن‌ ، تسهیلات بانکی ، سوژه خبری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ب
۱۷:۲۰ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
سلام باتشکر ازباشگاه خبرنگاران ، لطفا درمورد آب شرب روستای تیسیان ازبخش برزاوند شهرستان اردستان نیز رسیدگی شود این روستا چندین سال هست که از آب تصفیه شده استانی برخوردار نبوده وپروژه دردست اقدام جهت آب شرب به کندی پیش می رود ودرحال حاضر نیز ساکنین جهت شرب از آب قنات استفاده نموده که آن هم از لحاظ به آشتی مشکل دارد موارد مد نطر وپس کیری گردد تشکر
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