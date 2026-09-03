قایقی با بیش از صد پناهجو که به سمت جزایر قناری حرکت می‌کرد، پس از حدود یک ماه سرگردانی پیدا شد و احتمالا ده‌ها نفر از سرنشینان آن جان باخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های اسپانیایی می‌گویند که یک قایق سرگردان با ۴۴ سرنشین در جنوب جزایر قناری اسپانیا پیدا شده و بیم آن می‌رود که ده‌ها نفر دیگر از سرنشینان آن جان باخته باشند.

این قایق روز ۷ اوت (۱۶ مرداد) با ۱۲۸ سرنشین از کشور گامبیا واقع در غرب آفریقا حرکت کرده بود و بیم آن می‌رود که بیش از ۸۰ نفر در طول این سفر جان باخته باشند. گفته می‌شود یک نوزاد نیز در میان قربانیان بوده است. 

مقامات شمار تقریبی قربانیان را بر اساس تعداد افرادی که گمان می‌رود در ابتدا سوار قایق بوده‌اند و همچنین روایت‌های بازماندگان برآورد کرده‌اند.

این قایق سرگردان توسط یکی از هواپیما‌های خدمات نجات دریایی اسپانیا و در وضعیتی «نامناسب» پیدا شد. گفته می‌شود زمانی که شناور امدادی به قایق رسید و ۴۴ مرد از اتباع کشور‌های جنوب صحرای آفریقا را نجات داد، ۵ جسد نیز در قایق پیدا شد.

این جدیدترین حادثه مرگبار در میان مهاجرانی است که تلاش می‌کنند از طریق دریا از غرب آفریقا خود را به جزایر قناری برسانند؛ سفری که یکی از خطرناک‌ترین راه‌های مهاجرت به اروپا به شمار می‌رود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بحران پناهجویان ، آفریقا ، جزایر قناری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۷ ۱۳ شهريور ۱۴۰۵
کار غواصاشونه
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