از رئیسعلی تا تنگسیری؛ یک قرن ایستادگی برای ایران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - حمله به مردم جنوب، بار دیگر جغرافیایی را به میدان رویارویی با قدرتهای استعماری تبدیل کرده که پیشتر نام رئیسعلی دلواری و مقاومت تنگستان را در تاریخ خود ثبت کرده است. آنچه زمانی در کتابهای تاریخ میخواندیم، امروز در برابر چشم ما تکرار میشود؛ با این تفاوت که دشمن اینبار آمریکا است و مردم جنوب همچنان در برابر تجاوز ایستادهاند.
ترامپ از خود میپرسد چرا فشار، جنگ و تحریم نتوانسته ایران را تسلیم کند؛ اما پاسخ را نمیتوان در محاسبات نظامی و سیاسی جستوجو کرد. از رئیسعلی دلواری تا شهدای مقاومت معاصر، یک خط تاریخی از استقلالخواهی و ایستادگی شکل گرفته است؛ فرهنگی که ریشه در حافظه جمعی ایرانیان دارد و با تهدید و فشار به سادگی از میان نمیرود.