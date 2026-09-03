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از رئیسعلی تا تنگسیری؛ یک قرن ایستادگی برای ایران + فیلم

رژیم آمریکا هنوز از خود می‌پرسد چرا ایران تسلیم نمی‌شود؛ پاسخی که باید آن را در تاریخ طولانی مقاومت ایرانیان جست‌و‌جو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمله به مردم جنوب، بار دیگر جغرافیایی را به میدان رویارویی با قدرت‌های استعماری تبدیل کرده که پیش‌تر نام رئیسعلی دلواری و مقاومت تنگستان را در تاریخ خود ثبت کرده است. آنچه زمانی در کتاب‌های تاریخ می‌خواندیم، امروز در برابر چشم ما تکرار می‌شود؛ با این تفاوت که دشمن این‌بار آمریکا است و مردم جنوب همچنان در برابر تجاوز ایستاده‌اند.

ترامپ از خود می‌پرسد چرا فشار، جنگ و تحریم نتوانسته ایران را تسلیم کند؛ اما پاسخ را نمی‌توان در محاسبات نظامی و سیاسی جست‌وجو کرد. از رئیسعلی دلواری تا شهدای مقاومت معاصر، یک خط تاریخی از استقلال‌خواهی و ایستادگی شکل گرفته است؛ فرهنگی که ریشه در حافظه جمعی ایرانیان دارد و با تهدید و فشار به سادگی از میان نمی‌رود.

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