رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: برخورد یک دستگاه خودرو با پایه برق در مسیر سه‌راه خرمشهر به سمت پلیس‌راه قدیم اهواز، منجر به فوت سه نفر از سرنشینان خودرو شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بابک بدیعی اظهار کرد: در ساعت ۱۲:۴۳ روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه، طی تماس با سامانه ۱۲۵، وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پژوپارس با پایه برق در حدفاصل سه‌راه خرمشهر به سمت پلیس‌راه قدیم اهواز اعلام شد.

وی افزود: در پی اعلام این حادثه، سه دستگاه خودروی عملیاتی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز به همراه آتش‌نشانان به محل حادثه اعزام شدند.

بدیعی گفت: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی صحنه حادثه و انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز خطرات ثانویه، عملیات رهاسازی سرنشینان محبوس‌شده در داخل خودرو را با استفاده از تجهیزات تخصصی انجام دادند.

وی بیان کرد: در این حادثه، سه نفر از سرنشینان خودروی پژوپارس جان خود را از دست دادند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: نیروهای عملیاتی پس از انجام عملیات رهاسازی و اقدامات ایمنی لازم، محل حادثه را برای انجام مراحل بعدی در اختیار عوامل مربوطه قرار دادند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: خوزستان ، تصادف خودرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۵ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
باید دقیقا مشخص بشه چه عاملی باعث از مسیر خارج شدن ماشین شده
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۱ ۱۲ شهريور ۱۴۰۵
باید دقیقا محل نصب تیر برق بررسی بشه
۰
۱
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