دبیرکل سازمان ملل هشدار داد تشدید تنش میان آمریکا و ایران پیامد‌های ویرانگری برای غیرنظامیان، منطقه و فراتر از آن خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که هرگونه تشدید تنش بیشتر بین آمریکا و ایران «عواقب ویرانگری» برای غیرنظامیان، منطقه و فراتر از آن خواهد داشت.

این مطلب را استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مقر این سازمان در نیویورک اعلام کرد. دوجاریک گفت که گوترش «عمیقا نگران» تبادل آتش مجدد بین آمریکا و ایران در طول شب است.

او افزود که دبیرکل همچنین عمیقا نگران گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان در ایران است. این مقام سازمان ملل ادامه داد: دبیرکل سازمان ملل تمام حملات به غیرنظامیان را محکوم می‌کند و به همه طرف‌ها لزوم احترام به تعهداتشان تحت قوانین بین‌المللی بشردوستانه، از جمله اصول تمایز، تناسب و احتیاط را یادآوری می‌کند.

دوجاریک خاطرنشان کرد که کشور‌های منطقه و همچنین حریم هوایی و مسیر‌های حیاتی ناوبری دریایی همچنان به شدت تحت تأثیر تشدید تنش‌ها قرار دارند. او افزود که گوترش درخواست خود را برای توقف فوری اقدامات نظامی و خودداری از لفاظی‌هایی که می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند، تکرار کرد.

دوجاریک هشدار داد که هرگونه تشدید بیشتر تنش «عواقب ویرانگری برای غیرنظامیان، منطقه و فراتر از آن» خواهد داشت. او گفت که این منطقه در حال حاضر با بحران‌های انسانی متعددی رو‌به‌رو است، در حالی که عملیات امدادرسانی تحت فشار شدید و کمبود بودجه قرار دارد و این امر تهدیدی برای وخامت بیشتر اوضاع است.

در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل جنگی را علیه ایران آغاز کردند که در راستای این جنگ تنگه هرمز بسته شد که برای صادرات نفت و زنجیره‌های تامین جهانی حیاتی است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنگ با ایران ، حمله به ایران ، دبیرکل سازمان ملل
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