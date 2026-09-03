آتش‌سوزی یک بنگاه معاملات املاک در شهرستان لاهیجان باعث سوختگی چهار نفر شد که حال یک نفر وخیم گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -سخنگوی اورژانس گیلان گفت: عصر امروز گزارشی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در خیابان ۲۲ آبان شهرستان لاهیجان به مرکز اورژانس گیلان اعلام شد.

علیرضا پورسان افزود: بلافاصله آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند که بر اساس بررسی کارشناسان اورژانس در محل، چهار نفر در این حادثه دچار سوختگی شده بودند.

وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و مراقبتی، سه نفر از مصدومان توسط آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان پیروز لاهیجان منتقل شدند همچنین یک مصدوم نیز با وسیله شخصی به مرکز درمانی انتقال یافت.

پورسان بیان کرد: طبق آخرین ارزیابی‌های انجام‌شده، مصدومان دچار سوختگی در نواحی قفسه سینه و صورت شده‌اند و به جز یکی از مصدومان که در شرایط وخیم قرار دارد، سایر مصدومان از سطح هوشیاری نرمال برخوردار هستند.

برچسب ها: آتش سوزی ، بنگاه معاملات ملکی
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