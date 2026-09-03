سانچز می‌گوید شواهدی وجود ندارد که نشان دهد بحران یک ماه پیش در این کشور به دلیل ورود ناگهانی ده‌ها هزار مهاجر، از سوی مراکش سازماندهی شده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا به پارلمان این کشور گفت که «به هیچ وجه» شواهدی در دست ندارد که نشان دهد مراکش برای ورود گسترده مهاجران به سبته، منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا، برنامه‌ریزی کرده یا در تسهیل آن نقش داشته است.

این اظهارات پس از انتشار گزارشی از سوی پلیس مطرح شد که به درخواست یک قاضی تهیه شده و رسانه‌های اسپانیایی بخش‌هایی از آن را به‌طور گسترده منتشر کرده‌اند. در این گزارش ادعا شده است که نیرو‌های مرزی مراکش فعالانه به مهاجران کمک کرده‌اند تا وارد سبته و در نتیجه حریم اتحادیه اروپا شوند.

سانچز در پارلمان گفت: «می‌توانم به شما اطمینان بدهم که هیچ نهادی نه دستگاه دیپلماسی، نه کمیسیون اروپا و نه هیچ نهاد بین‌المللی دیگری، هیچ مدرک مستحکمی در اختیار دولت اسپانیا قرار نداده که نشان دهد مراکش این حادثه را برنامه‌ریزی یا اجرا کرده است».

نخست وزیر اسپانیا همچنین دریافت هرگونه هشدار قبلی درباره این ورود گسترده را رد کرد و گفت هیچ گزارشی به مقام‌های دولتی «ابعاد یا احتمال وقوع چیزی را که در نهایت اتفاق افتاد» پیش‌بینی نکرده بود.

اوایل مرداد حدود ۷۰ هزار مهاجر آفریقایی تلاش کردند از مراکش وارد منطقه سبته شوند که اگرچه در شمال قاره آفریقا واقع شده، اما جزء قلمرو اسپانیا به شمار می‌رود.

مقامات اسپانیا و مراکش در نهایت اکثریت قریب به اتفاق این مهاجران را به مراکش بازگرداندند، اما بسیاری از افرادی که وارد سبته شده بودند، در مصاحبه‌ها گفتند که به‌طور فعال تشویق شده بودند تا از مرز عبور کنند.

در همین حال، مقام‌های مراکش هرگونه نقش خود در تسهیل این عبور را رد کرده‌اند.

گمان می‌رود حدود ۱۴۱ نفر در تلاش برای ورود به سبته جان خود را از دست داده باشند. این موج ورود، به یک بحران سیاسی و وضعیت اضطراری انسانی منجر شد و تنش‌ها بر سر مسئله مهاجرت در اتحادیه اروپا را بار دیگر تشدید کرد.

منبع: گاردین

برچسب ها: پدرو سانچز ، اسپانیا ، مراکش
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