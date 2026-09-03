باشگاه خبرنگاران جوان - محمد فراتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: در ۷۲ ساعت گذشته با همکاری عوامل امنیت اقتصادی استان خوزستان تعداد ۲۹ دستگاه ماینر غیرمجاز از سه منطقه اهواز کشف و جمع آوری شد.

وی بیان کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که عده‌ای محدود برای کسب منافع شخصی، از برق یارانه‌ای و عمومی سوءاستفاده کرده و با بارگذاری بی‌رویه بر شبکه، زمینه خاموشی‌های ناخواسته اتفاقاتی در بخش خانگی و صنعتی را فراهم می‌کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: ماینر‌ها یکی از دلایل اصلی ناپایداری شبکه برق و عامل اصلی بروز نوسان شدید و قطع برق شهروندان در کلانشهر اهواز به شمار می‌روند.

وی با تاکید بر اینکه استخراج غیرمجاز رمزارز، دست‌اندازی به حقوق عمومی شهروندان است از شناسایی و برخورد قاطع با مراکز غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال خبر داد و گفت: این اقدام سودجویانه، پایداری شبکه برق را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

فراتی بیان کرد: هر دستگاه ماینر معادل یک دستگاه کولرگازی در استان ما و به‌اندازه چندین واحد مسکونی انرژی در مناطق عادی مصرف می‌کند؛ در روز‌های اوج مصرف، به‌ویژه در فصل تابستان و گرمای طاقت‌فرسای خوزستان، این برداشت‌های غیرمجاز باعث ایجاد افت ولتاژ شدید، نوسان در شبکه و در نهایت آسیب رساندن به تجهیزات و ترانسفورماتور‌های عمومی و در نهایت وسایل برقی شهروندان می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برق مصرفی خانوار‌ها و صنایع تولیدی خط قرمز این شرکت است، تصریح کرد: ما به عنوان متولیان تامین برق پایدار، اجازه نخواهیم داد انرژی مردم فدای فعالیت‌های غیرقانونی شود؛ این اقدام نه تنها سرقت انرژی، بلکه تخریب اموال عمومی است که با پیگیری‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های امنیتی و قضایی و به ویژه همکاری موثر پلیس فراجا با جدیت دنبال می‌شود.