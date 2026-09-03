باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس تحلیلی که خبرگزاری نووستی از دادههای ردیابی پرواز انجام داده است، یک هواپیمای جاسوسی آمریکایی با نام آرتمیس ۲ بر فراز استونی و لتونی، در حدود ۵۰ کیلومتری مرز منطقه پسکوف روسیه، در حال پرواز است.
رسانههای روسی اعلام کردند که این هواپیما در پایگاه هوایی میهایل کوگالنیچانو در رومانی مستقر است. این هواپیما توسط شرکت آمریکایی لیدوس از یک جت تجاری چلنجر ۶۵۰ به یک هواپیمای شناسایی راداری تبدیل شده است. نوع نظامی آن با نام آرتمیس ۲ شناخته میشود.
این هواپیما به طور منظم برای پروازهای اطراف منطقه کالینینگراد و بر فراز دریای سیاه، در امتداد شبه جزیره کریمه و دیگر مناطق جنوبی روسیه استفاده میشود.
دادههای ردیابی پرواز روز چهارشنبه نشان داد که یک هواپیمای شناسایی استراتژیک نیروی هوایی آمریکا پس از حدود یک ساعت پرواز بر فراز دریای بارنتز در شمال روسیه از صفحه رادار ناپدید شد. ماه گذشته نیز یک هواپیمای شناسایی آمریکایی بیش از ۶ ساعت متوالی بر فراز دریای سیاه و در نزدیکی حریم هوایی روسیه پرواز کرد.
در سالهای اخیر، روسیه شاهد فعالیت بیسابقه ناتو در امتداد مرزهای غربی خود بوده است، جایی که این اتحاد در حال گسترش ابتکارات خود است و این را به عنوان «عامل بازدارنده در برابر تجاوز ادعایی روسیه» توصیف میکند.
مسکو بارها نگرانی خود را در مورد افزایش نیروهای این ائتلاف در اروپا ابراز کرده است و وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرده است که مقامات مسکو همچنان پذیرای گفتوگو با ناتو هستند، مشروط بر اینکه این گفتوگو مبتنی بر برابری باشد و غرب باید سیاست نظامی کردن قاره اروپا را کنار بگذارد.
منبع: نووستی