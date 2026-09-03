تعاون؛ پشتوانه اقتصاد مردمی و امنیت اقتصادی کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - رضا وفایی یگانه معاون اقتصادی و کسب وکار اتاق تعاون ایران در رادیو اقتصاد با اشاره به عملکرد بخش تعاون در دوره‌های حساس کشور اظهار کرد: در حوزه کشاورزی که بیش از ۵۰ درصد فعالیت‌ها در قالب تعاونی‌ها انجام می‌شود، نه‌تنها کمبودی در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشد، بلکه در برخی محصولات شاهد مازاد تولید نیز بودیم. این موضوع نشان می‌دهد که اتکا به ظرفیت‌های مردمی و تعاونی می‌تواند در تأمین امنیت غذایی و حفظ معیشت مردم نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

وی افزود: بخش مسکن، کشاورزی و خدمات از جمله حوزه‌هایی هستند که تعاونی‌ها در آنها حضوری گسترده دارند و در بزنگاه‌های اقتصادی توانسته‌اند به کمک کشور بیایند. تأکید رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد مقاومتی نیز ناظر بر همین ظرفیت‌های مردمی است که می‌تواند در شرایط دشوار، پایداری اقتصاد را تضمین کند.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال ۲۰۲۵ میلادی از سوی سازمان ملل به عنوان «سال جهانی تعاون» گفت: توسعه بخش تعاون در سال‌های اخیر به یک رویکرد جهانی تبدیل شده و شعارهای بین‌المللی نیز بر نقش تعاونی‌ها در ساختن جهانی بهتر و توسعه صلح تأکید دارند.

این مسئول حوزه تعاون همچنین از افزایش استقبال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و فعالان اقتصادی از تشکیل تعاونی‌ها خبر داد و اظهار داشت: در سال‌های اخیر، تعاونی‌های دانش‌بنیان، تعاونی‌های فعال در حوزه سلامت، آموزش و اقتصاد پلتفرمی رشد قابل توجهی داشته‌اند و این روند نشان‌دهنده افزایش اعتماد به ظرفیت‌های این بخش است.

وی افزود: اگرچه شرایط اقتصادی کشور و فشارهای خارجی، موانعی را بر سر راه توسعه ایجاد کرده است، اما دورنمای بخش تعاون مثبت ارزیابی می‌شود. برگزاری همایش بین‌المللی اقتصاد تعاون با حضور سازمان‌های بین‌المللی، دانشگاهیان و نخبگان اقتصادی نیز نشان‌دهنده اهمیت این بخش در برنامه‌های توسعه کشور است.

این مقام مسئول تأمین مالی را مهم‌ترین چالش و در عین حال اولویت فعلی بخش تعاون عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، نظام بانکی و ایجاد نهادهای مالی تخصصی تعاونی از برنامه‌های در دست پیگیری است. در همین راستا، مذاکراتی با بانک مرکزی و شبکه بانکی برای تقویت نقش بانک توسعه تعاون در تأمین مالی تعاونی‌ها انجام شده است.

وی تصریح کرد: توسعه ابزارهای مالی و افزایش سهم بخش تعاون از بازار سرمایه می‌تواند زمینه رشد تعاونی‌ها، افزایش اشتغال و گسترش مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم کند و مسیر تحقق هدف افزایش سهم تعاون در اقتصاد ملی را هموار سازد.