شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش نیافتن کارمزد جایگاهداران سوخت CNG در خیابان پرچم شهر تهران ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود اینکه حدود شش ماه است که کارمزد جایگاهداران سوخت پرچم در واقع در محدوده خیابان خاوران افزایش نیافته و این موضوع با توجه به افزایش هزینه‌ها پاسخگوی نیاز آنها نیست و از سوی دیگر با توجه به اینکه جایگاه سوخت CNG پرچم در جاده خاوران شهر تهران اقدام به سوخت پاک برای رانندگان نیسان و وانت بار‌ها می‌کند، افزایش نیافتن کارمزد برای جایگاه داران مشکلاتی رابه وجود آورده است.

متن پیام شهروند خبرنگار

با سلام و احترام کارمزد جایگاهداران هنوز پرداخت نشد برج ۶ سال ۱۴۰۵ هم رد شد و با این تورم و گرانی هنوز این مبلغ به حساب جایگاهداران پرداخت نشد. ایا این صنف هزینه ندارد که باید تا اواسط برج شش هم رسید خبری از کارمزد سال برای این صنف محیا نشود. آنها بدون تعطیلی به مردم خدمات رسانی می‌کنند. لطفا کارمزد و افزایش کارمزد صنف جایگاه CNG در مجتعع خدمات رفاهی بین راهی پرچم تهران با محوریت سوخت پاک سی ان جی را پیگیری کنید.

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